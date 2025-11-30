台灣睽違32年主辦國際級技能競賽 卓揆：亞洲是全球產業人才新核心

行政院長卓榮泰與勞動部長洪申翰出席「2025亞洲技能競賽」閉幕典禮。(記者陳逸寬攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今出席「2025亞洲技能競賽」閉幕典禮時表示，這次主辦亞洲技能競賽是我國繼1993年主辦國際技能競賽後，睽違32年再度舉辦國際級技能競賽盛會，是國際對台灣技能人才培訓的肯定，亞洲是全球產業與人才合作的新核心，台灣也願深化亞洲技能夥伴的網絡，一齊推動「國際技能建構中心合作計畫」，分享培訓經驗、跨國師資，並落實技能標準的接軌與合作。

卓榮泰致詞表示，三天賽程見證了各國好手展現專業實力與無限創意，實踐了「技能在手、未來在我」的意涵，給予每一位參賽選手、教練與指導老師表達敬意。無論結果如何，每一次的練習，每一滴汗水，都是對夢想最誠摯的追求，競賽有名次，但一技在身就是終生無價，以技能立國、以技能振興產業，是台灣產業永續發展的關鍵。

卓榮泰指出，技能的價值不只存在科技產業，工程技術類的選手們在砌磚、土木、冷凍工程、電器裝配等專業領域都充分展現建築安全、韌性城市的能力；餐飲、美容、美髮、花藝設計的選手們在每一個細節中為人們打造更舒適的生活，各位的努力展現了技能可為大眾帶來溫暖、幸福與進步的生活。

卓榮泰強調，「亞洲是全球產業與人才合作的新核心」，台灣願意與亞洲技能競賽組織與各國夥伴攜手合作，深化亞洲技能夥伴的網絡，一齊推動「國際技能建構中心合作計畫」，分享培訓經驗、跨國師資，並落實技能標準的接軌與合作，透過跨國連結可共同培養人才、塑造亞洲的技術未來，讓亞洲在全球產業中展現更強的技術、質量、創新及動能。

卓榮泰表示，競賽的結果不是終點，過程中的寶貴經驗是一輩子珍貴的資產，各位參賽選手未來在各自領域發光發熱，也會成為帶領每一個國家產業升級的關鍵人物，願各國選手們帶著這段經驗與友誼，繼續在未來攜手合作。

勞動部長洪申翰受訪表示，這次競賽的深度與廣度是空前，有四大之最超越過去的紀錄，包括參賽國家高達30國、參賽選手高達320位，競賽職類多達44個，比賽現場有超過13萬人參觀，也看見社會民眾對技能國手給予非常強大的支持與溫暖，是非常不容易的成就。

談及對國手的勉勵，洪申翰續指，多位國手年紀雖輕但磨練多年，已練就了一身技藝，國手憑藉一手技能讓台灣站上國際舞台，讓世界看見台灣的技能與技術發展，而亞洲技能競賽不會是終點，未來國手將撐起台灣產業發展的未來，讓台灣產業有更多創新空間與價值，讓台灣在國際上發光發熱。

