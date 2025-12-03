台灣知名大廠將下市 台達電砸37億元併購

晶睿通訊（3454）全數100％股權將轉讓給台達電（2308）。（圖／翻攝自臺灣證券交易所Taiwan Stock Exchange YouTube頻道）





晶睿通訊股份有限公司（3454）成立於2000年，是台灣智慧安防產業的重要企業之一。公司今年才在台灣證交所第11屆公司治理評鑑中榮獲第二級，並入選「市值50億至100億元」企業前5％。未料，近日晶睿通訊宣布，將全數100％股權轉讓給台達電（2308）。

據悉，晶睿通訊是智慧安防解決方案領導品牌，提供全方位軟硬整合的安防方案，至今已成立25年，為上市老牌公司。1日晚間，晶睿通訊發布重大訊息指出，本次股份轉換將以現金為對價，由台達電取得晶睿通訊100％股份。轉換對價為每股新台幣100元，溢價率約16.8％，計算基準為董事會決議前5個營業日的平均收盤價，交易總金額約37.33億元。

晶睿通訊預計於2026年1月16日召開股東臨時會，討論股份轉換案及相關議案，暫定2026年3月27日為股份轉換基準日。台達電目前為晶睿通訊最大股東，持股約 56.88％，股份轉換完成後，晶睿通訊將成為台達電100％持股的子公司，並於基準日終止上市及停止公開發行。

對此，台達電董事長兼執行長鄭平表示，智慧樓宇為台達長期看好的趨勢，晶睿通訊憑藉卓越的安防技術，將成為台達樓宇自動化事業的重要支柱，面對全球市場快速變化，晶睿通訊加入後，與台達的合作將更緊密，加速決策並提升資源綜效。

晶睿通訊董事長羅永間則表示，晶睿通訊持續投入研發，引領安防產業創新，加入台達後，公司將逐步轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，面向全球市場，股份轉換完成後，晶睿通訊可更靈活運用集團的生產、研發及國際市場資源，透過跨域整合與協同合作，共同實現安全、永續的願景。

