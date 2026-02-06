台灣知名客製化筆電品牌驚傳「老闆跑路」？官網全缺貨、客人詢問已神隱

（合成圖來源：驊哥電腦 粉專）



於 2014 年 9 月成立、台灣知名客製化電腦品牌「驊哥電腦」在去年因「優惠螢幕出貨」一事在網路上鬧得沸沸揚揚，沒想到今年二月又出事了？有網友稱負責人出現「財務糾紛，資遣全部員工」等危機，而目前官網商品也已是幾乎全下架的狀況。

Threads 上網友分享（1）

Threads 上網友分享（2）

據了解，一名網友在 Threads 上「跑路」分類發文爆料，經前員工證實「代理商那邊欠了上千萬的貨物，現在兩手一攤稱沒錢」，而目前各平台粉專已於一月中、一月底停止發文、回覆。

廣告 廣告

甚至有購買筆電的顧客在最新貼文下留言：「和您購買的筆電保固內二次故障，寄送過去，等了兩個工作天都沒有收到確認回覆。在上班時間透過 Line 和電話都無法聯絡到真人」，其他網友也只能無奈回應：「保重」、「老闆可能跑路了」。

先前的螢幕風波聲明

而目前官網只剩零星商品可購買，但有網友呼籲先別急著下單：「收不收的到貨又是另一回事了」。粉絲也遺憾表示：「可能撐不到十二周年了」，目前驊哥電腦並未出面回應相關狀況。