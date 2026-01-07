台灣知名精釀啤酒進軍日本 便宜賣挨轟「坑台灣人」

日本 / 綜合報導

台灣知名精釀啤酒 上架日本知名百貨，被眼尖的台灣網有發現「台灣為何賣得比較貴」，比對換算日幣價格後，日本售價竟比台灣便宜15元，在社群上 引發討論 。

對此，這家知名精釀啤酒集團董事長5日發文澄清，在日本是因為促銷，再加上匯率問題，才會比較便宜，隨後集團也發出官方聲明，同樣回應，日本市場售價不僅依通路檔期調整，也因匯率換算問題，呈現價格落差，加上不同國家不同通路、還有稅制與營運成本差異，都會影響最終售價，不過網友似乎仍不買單。

