台灣矽盾被迫換旗幟？ 旅美學者示警：用4,000億美元換關稅 真正考驗才開始

對於對美投資約 4,000 億美元換減低關稅，政治評論員翁履中指出，關稅談判也許很快會畫下句點，但真正的考驗才開始。「台灣的矽盾，正在被迫漆上新的旗幟；要守住價值，更要守住實力。」 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 《金融時報》近日報導，美台正接近一項關稅協議草案，內容包括台灣可能承諾對美投資約 4,000 億美元（約新台幣 12 兆），「金額介於韓國 3,500 億與日本 5,500 億之間」，作為換取降低目前對台灣加徵 20% 關稅，並朝向日、韓 15% 水準靠攏的條件之一。經濟部長龔明鑫對外強調，與美國的關稅協議「尚未最終敲定」，一切仍在談判中，並將由行政院副院長鄭麗君與貿易談判辦公室對外說明。

廣告 廣告

對此，旅美學者翁履中在臉書發布貼文指出，關稅談判也許很快將會畫下句點，但真正的考驗才開始。「台灣的矽盾，正在被迫漆上新的旗幟；要守住價值，更要守住實力。」

翁履中指出，這波「4,000 億美元換關稅」的新聞，台灣社會該怎麼看？是鬆口氣，因為對美關稅有望從20%降到 15%、晶片也不會被課 300% 的懲罰性關稅；還是無奈甚至憤怒，因想到為了那「5 個百分點」，台灣得付出多大的代價？兩種情緒都合理，但我們更需要冷靜算清楚。

行政院副院長鄭麗君。 圖：張良一／攝（資料照）

翁履中強調，先看「數字」。表面上，日、韓、台對美承諾規模看似接近：日本 5,500 億、韓國 3,500 億，台灣約 4,000 億。但台灣的 GDP 與財政量體遠小於日、韓，同樣是「千億等級」，對台灣的負擔比重更重、緩衝空間更小，這是結構性差異，不是心情問題。

再看「內容」。翁履中分析，日、韓多以政府出資或企業現金投資為主，某種程度是「花錢消災」；台灣提出的「台灣模式」強調企業自主、供應鏈延伸、政府提供信用保證與政策配套，聽起來更有主體性。問題在於，日、韓主要是把錢匯出去；台灣卻是把「生財工具」—製造能力、人才、供應鏈管理與科學園區經營「know how」一併輸出。未來十年，美國在晶片製造的戰略自主會上升，台灣的「不可取代性」恐將被稀釋。表面是守住矽盾，實際上可能在替別人裝甲。

翁履中表示，政府強調「研發不外移、核心不掏空」，這是應有的底線。但現實會是資金、人力、設備、甚至客戶決策節點，會隨關稅與政策誘因逐步外溢；這不是立場，而是產業地理學。喊「第二個矽盾」也正確，但不是喊得出來的，它需要跨黨派共識、長期投資與產業政策連貫性。要在 5～10 年內另起新護城河，說得容易，做得到才是本事。

英國《金融時報》日前報導指出，台灣可能投資美國高達 4,000億美元，其中含台積電已先前承諾投資的 1,650 億美元。圖為台積電董事長魏哲家（中）。 圖：翻攝白宮臉書

翁履中認為，苛責美國算計其實無濟於事，因每個國家都面對一樣的壓力。真正該問的是：台灣是否也用同等的冷靜與紀律在「計算」？政治人物當然能宣稱跟美國談判的「台灣模式」是三贏—— 台灣贏，美國贏，企業贏。但若拆開看，真實狀況唯一可以確定的，是美國穩穩贏。對台灣企業而言，若無關稅壓力，根本不需要冒更高成本，去美國設廠；在當前關稅結構下，很多產業是「不去不行，去了才可能勉力維持」。

翁履中呼籲，別忘了，所謂「矽盾」不是天上掉下來的保護傘，而是台灣數十年國家資源重押半導體的結果。這張王牌是靠制度、人才、園區、上下游協作與國際信任疊出來的。現在若要為關稅與地緣政治做結構調整，就更需要用制度把風險鎖住：投資邊界、研發留台的硬承諾、供應鏈回饋機制、人才培育與留才政策、以及對美談判的成果與代價公開化，這些必須是一條一條、看得見、查得到的保障條款。

翁履中指出，關稅談判也許很快會畫下句點，但真正的考驗才開始。台灣的矽盾，正在被迫漆上新的旗幟；要守住價值，更要守住實力。台灣至少要先停止無謂的內耗，否則，再美好的願景，聽起來都像謊言！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美軍近期頻繁往返與那國島 可運送物資到台灣、阻卻解放軍活動

不演了？再嗆澤連斯基「沒籌碼」川普逼割地限武：總有一天得接受