台灣研發主權AI技術架構首度納美國防供應鏈 Taiwan AI Labs宣佈喜訊

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台灣人工智慧實驗室Taiwan AI Labs。 圖 : 翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）今 ( 10 ) 日宣佈，與美國科技服務公司 DS Federal 深化合作，將台灣研發的聯邦式 AI 技術（Federated Learning）導入美國政府及國防相關應用場域，展現台灣技術進入全球民主科技供應鏈的實力。

DS Federal 旗下聯邦式 AI 平臺 DSFed™ 採用 Taiwan AI Labs 自主研發的聯邦式學習技術架構，可於資料不出機構的前提之下，保護資料隱私，供多個單位協作訓練並使用模型。

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DSFed™ 於 2025 年通過美國國防部（DoD）首席數位元與人工智慧辦公室（CDAO）所屬 Tradewinds Solutions Marketplace 的競爭性評估，取得「Awardable」資格。

Tradewinds 為美國國防部推動 AI、資料分析及機器學習技術導入的重要採購平臺，評選標準包含創新性、可擴展性及對美國國防部任務的潛在價值。取得 Awardable 資格代表該解決方案已通過技術與應用價值審查，可供美國政府及國防單位評估採購與導入。

本次合作象徵台灣團隊研發之聯邦式 AI 技術，首次透過美國國防供應商進入美國國防部 AI 生態系，展現台美在可信任 AI、資料治理與主權 AI 領域的合作潛力。

DS Federal 總部位於美國馬里蘭州，專注於資料科學、人工智慧、數位元轉型、公共衛生及策略顧問服務，服務超過 25 個美國聯邦政府客戶。合作對象涵蓋美國國防部、國家衛生研究院、食品藥物管理局、海軍陸戰隊等單位，累計完成超過 200 項專案。

DSFed™ 由 Taiwan AI Labs 技術支援，目前已串聯全球超過 20 家醫院、多所學術機構及產業夥伴，支援超過 80 項聯邦模型協作計畫與 30 項臨床試驗，為國際少數成功完成聯邦式 AI 規模化落地的應用案例之一。

DS Federal 與 Taiwan AI Labs 亦於 2026 AI Expo 華府展會公開展示合作成果。作為美國近年具代表性的 AI 戰略與科技展會之一，2026 AI Expo 匯聚政府、國防、醫療、學界及科技產業代表，共同探討 AI 對國家安全、供應鏈韌性及治理架構的影響。

展會期間，美國《ABC 7 News》（Washington）專訪 Taiwan AI Labs 與 DS Federal，聚焦台灣在全球人工智慧發展中的關鍵角色。報導指出，面對隱私保護、資料治理與系統安全等挑戰，台灣正透過可信任人工智慧（Trustworthy AI）與聯邦學習（Federated Learning）等創新技術，建立兼顧創新發展與資料主權的 AI 發展模式。

《ABC 7 News》特別關注台灣如何在深化台美科技合作的同時，推動具韌性且安全的 AI 基礎建設。報導認為，台灣不僅是全球半導體供應鏈的重要樞紐，更逐步成為推動負責任人工智慧與 AI 治理的重要力量，為全球 AI 發展提供兼顧創新、隱私與信任的新典範。

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