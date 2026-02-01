台灣研究員赴川普大本營佛州作證 揭中共統戰組織

（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）台灣研究員余雪莉盤點中共海外統戰網絡，近日赴「川普大本營」佛州作證時提到，中共利用涉統戰組織接近政要，佛州就有30多個類似單位，意在影響輿論及決策。她呼籲建立外國代理人登記制度，以揭露這層關係。

余雪莉（Cheryl Yu，音譯）政大畢業，現任華府智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）中國議題研究員。她1月29日與前美國全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）等，前往佛州眾議院「政府運作小組」委員會作證，支持「外國干預限制與執法」法案。

考量到研究議題的敏感性及在台家人的人身安全，余雪莉暫不提供本名。

她先向州議員說明「統戰」的概念，指這是中共打造的武器，內含由「朋友」組成的網絡，目標在瓦解敵人的立場。具體而言，就是從內部削弱、滲透和控制美國，使中國能夠實現全球野心，取代美國，成為國際秩序中的超級大國。

余雪莉說，在詹姆士敦基金會即將發布的最新報告中，她爬梳超過2000個與中共海外統戰系統相關的組織，遍及美國、加拿大、英國與德國；其中近半在美國境內運作，至少30多個組織設於佛州。

余雪莉指出，中共利用這些網絡建立人脈，形塑輿論，及影響地方決策，佛州一個涉統戰的華人組織與當地政要往來，就是一例，「像這樣的個人和組織在更廣泛的網絡中充當節點，以識別、接觸並與中共認為重要的官員建立關係」。

她強調，「外國干預限制與執法」法案之所以重要，在於其中授權成立外國代理人登記制度的條款，能夠提高政治場域的透明度。確保當個人或組織代表某個令人憂心的外國行事時，政策制定者和公眾能夠清楚地了解這層關係。

其次，余雪莉也提到法案要求禁止收受饋贈的重要性，因為統戰及滲透行動很少以直接提出要求開始，而是始於看似無傷大雅的恩惠，例如贊助或資助旅行。

「外國干預限制與執法」法案要求為中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、委內瑞拉、卡達與敘利亞行事的個人或組織，向選舉事務處登記，並揭露其活動與資金來源，及禁止公職人員、公務員及候選人接受這些國家提供的任何有價物品。

法案禁止前述國家勢力控制或接觸關鍵基礎設施，如發電廠、煉油廠與港口；廢除「佛羅里達—中國連結研究院」（Florida-China Linkage Institute）。

這項法案以17比0通過眾議院委員會，還需再經2個委員會審查；參議院版本也需經過2個委員會審議。

川普成為美國史上首位以「陽光之州」佛羅里達州為大本營入主白宮的總統，數名佛州人也進入內閣，例如前佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，在佛州有多年打選戰經驗的威爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長等，大幅提升佛州的政治地位。（編輯：張芷瑄）1150202