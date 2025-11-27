台灣研究登國際期刊！ 揭示隔代教養、父母年齡對孩子發展有關鍵影響

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

注意力不足過動症（ADHD，俗稱「過動兒」）是一種神經生理疾病，除了治療以外，家庭對孩子的發展也佔有重要角色。光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師率領團隊分析近8萬名ADHD兒童健保大數據發現，「隔代教養」、「父母年齡」對於兒童發展有關鍵的影響，而研究成果也登上國際期刊《Children》。

隔代教養子女人格障礙風險逾9倍 醫師解析原因

光田醫院研究團隊將「隔代教養」定義為祖父母支付保費，且子女未與父母同住，並進行分析討論，結果發現隔代教養的孩子出現精神疾病的機率竟然高於一般兒童。其中，人格障礙風險最高，高出9.23倍，而躁鬱症則有約2.9倍，適應障礙也有約2.2倍。

江國樑醫師認為，雖然隔代教養仍然能夠提供家庭支持，但是如果缺乏親子互動，或是教育觀念落差過大，孩子容易因此承受更大的心理壓力，進而影響其情緒與人格發展。

父母年紀同樣有影響 太年輕、太年長都不好

另外，父母的年齡也有影響。團隊針對年紀進行分析後發現，父親的年齡若在20歲以下，其子女躁鬱症發生機率是一般族群的3.58倍，而母親為20歲以下者，也會高出約2倍。





江國樑醫師分析，這可能是因為年輕父母常會面臨經濟壓力、教養經驗不足、社會支持有限等問題，進而影響孩子，使其更容易出現情緒不穩或行為偏差等情形。





不過，這並不代表年紀越大越好，因為研究團隊指出，高齡母親（35歲以上）的子女自閉症發生機率比一般族群高出約1.5倍，而且語言發展遲緩比例也比較高；高齡父親的子女同樣有自閉、語言遲緩的傾向。





江國樑醫師表示，這可能與年齡帶來的基因變化或遺傳風險有關，提醒社會應關注「父母年齡兩端化」對孩子神經發展的影響。

醫師診治建議：應將家庭結構及父母年齡納入考量

由此可知，孩子的情緒及行為表現，與家庭結構密切相關，穩定、和諧、功能良好的家庭能讓注意力不足過動症（ADHD）兒童的神經發展更平衡。反之，若家庭互動薄弱或有照顧斷層，則有可能會增加孩子的心理與行為挑戰。





江國樑醫師建議，臨床醫師在診斷、治療時，應將家庭結構、父母年齡背景納入考量，針對不同照顧型態提供早期介入與情緒支持，同時也呼籲家長及教育者必須正視家庭支持的重要性，若發現孩子情緒起伏明顯、行為失序，應及早尋求專業協助，家庭、醫療、教育、社會共同合作才能幫助孩子穩定成長，減少心理與行為風險。



原文出自KingNet國家網路醫藥台灣研究登國際期刊！ 揭示隔代教養、父母年齡對孩子發展有關鍵影響