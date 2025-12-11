台灣硬起來對抗南非 「1顆新鮮蘋果都不買」銷售狂瀉2.3億

國際中心／倪譽瑋報導

今年南非的「新鮮蘋果」台灣一顆都沒買，其他產品如蘋果汁的購買量，也較去年同期大幅下滑。（示意圖／資料照）

近年南非多次在外交上打壓台灣，兩國關係緊張，貿易也出現變化。據農業部農業統計資料查詢的數據，去（2024）年前11個月，南非進口到台灣的蘋果商品，總額高達773.8萬美元（約新台幣2.4億元），今（2025）年同期直接下滑到12萬美元（約新台幣374萬），南非對台銷售額噴掉超過2.3億新台幣；尤其新鮮蘋果，南非進口到台灣的數量為0。

南非在數十年前與台灣斷交、轉而與中國建交，近期還多次打壓台灣，例如2024年4月，南非通知台灣，要求台灣駐處遷離首都普利托里亞（Pretoria），台灣方沒有照做，南非便把政府官網的「台北聯絡代表處」降格為「台北商務辦事處」，之後又片面刪除駐處位於普利托利亞的地址。

台灣為應對南非政府的打壓、降等，祭出晶片制裁，禁止晶片出口到南非，但因南非緊急要求協商，制裁暫時擱置。此外，台灣與南非的貿易也出現變化，今（2025）年前11月，台灣減少對南非的蘋果相關產品採購數量，進口額只有12萬美元，和去年同期的773.8萬美元相比，下滑超過98.4％。

另外，台灣從南非進口的「新鮮蘋果」數量更是直接歸零。雖然不買南非的鮮果，但台灣也積極尋找替代市場，例如紐西蘭，去年前11月總蘋果產品進口額為6971萬美元（約新台幣21億元）；今年同期飆到1.03億美元（約新台幣32億元），是台灣進口蘋果冠軍。

