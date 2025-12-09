台灣確診首例本土球黴菌 貨櫃、港埠人員應提高警覺

疾管署今天(9日)公布台灣確診首例球黴菌症(Coccidioidomycosis)本土個案，為本國籍北部50多歲男性貨櫃作業人員，近期無出國史，研判是吸入貨櫃內受汙染的塵土而感染。疾管署表示，台灣非球黴菌症流行區，球黴菌感染大多可自行痊癒，但少部分患者仍可能出現嚴重肺部感染，貨櫃、港埠從業人員等高風險族群應提高警覺。

疾管署9日公布我國出現首例球黴菌症本土個案。球黴菌症非我國法定傳染病，台灣也非球黴菌症流行地區。過去球黴菌症屬境外移入疾病，回顧國內相關文獻與醫院統計，我國至今累計共20例境外個案，均有國外流行地區旅遊或居住史，此次是疾管署自今年8月建立球黴菌症檢測方法與送驗機制後，由疾管署驗出的首例本土個案。

疾管署指出，該名本土確診個案為北部50多歲從事貨櫃作業的本國籍男性，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作，疾病暴露期間無國外旅遊史。該個案於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，肺部相關檢體經培養確認為球黴菌，經服用抗黴菌藥物治療後已改善，衛生單位追蹤職場接觸者的健康狀況，目前皆無相關症狀。疾管署推測是貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身，進口貨櫃卸貨後，個案在修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。

球黴菌症又稱溪谷熱(Valley Fever)，是一種在美國西南部、墨西哥及中南美洲常見的肺部傳染病，其致病原為真菌中的球黴菌，球黴菌存在於流行地區的鹼性、沙質土壤中，可產生具有傳染力、大小僅為2至4微米(µm)的節生孢子，人體主要透過吸入含球黴菌孢子的塵土而感染，多發生於雨季後的乾旱時期，特別是在發生強風或沙塵暴後。

疾管署防疫醫師李宗翰表示，球黴菌症不會在人與人之間造成傳染，多數感染者無症狀，約4成患者於潛伏期1至4週後會出現呼吸道症狀及夜間盜汗等特異性症狀，大多數患者無須治療可自行痊癒，部分高風險族群如免疫功能低下者、糖尿病等慢性病患、孕婦等，則可能出現肺部或其他部位的嚴重感染，但整體致死率仍低於1%。他說：『(原音)多數人得到球黴菌不會有症狀，如果說真的有症狀的話，大概會在1到4週的潛伏期後會出現呼吸道的症狀，比如說發燒、咳嗽、呼吸喘，有的人有疲倦跟頭痛，但有的比較可能跟球黴菌比較特異性相關的，可能就是有一部分的人會有夜間盜汗、皮疹跟關節痛等症狀，那後面這3個大概一般可能的肺炎比較不會有，大概球黴菌的話比較可能會出現這樣子。』

李宗翰提醒，台灣雖非球黴菌症流行地區，但考量國際間貨品運輸頻繁，且球黴菌症發生率隨氣候變遷而有上升趨勢，因此，他呼籲相關職業如貨櫃相關從業人員、港埠工作人員仍應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩並定期進行健康檢查。此外，民眾前往流行地區時也應避免出入塵土飛揚地區，如出現疑似症狀，尤其是咳嗽超過1週，以及出現夜間盜汗、皮疹、關節痠痛等特異症狀，應提高警覺、及早就醫。