台灣示善意不領情! 賴總統稱願幫中國解決經濟問題 國台辦譏 : 自不量力

賴清德總統呼籲中國體現大國責任。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受《紐約時報》採訪時稱，台灣今年經濟增長率達 7.37%，稱「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」，希望大陸方面「不應考慮如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好」。

對此，國台辦發言人陳斌華在今 ( 10 ) 日舉行的例行記者會上說，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾。

陳斌華稱，今年以來，大陸主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，展現出強大活力和韌性。前三季度，大陸 GDP 超過 101.5 兆元，同比增長 5.2%，增量約 4 兆人民幣，三個季度的增長量就達到台灣經濟總量 8 成以上。預計今年全台 GDP 不如大陸許多省的 GDP，真不知賴清德哪裡來的自信。

在中國港口等待出口的貨櫃。 圖 : 翻攝自騰訊網

陳斌華說，賴清德為了「倚外謀獨」，違背經濟規律強推兩岸「脫鉤斷鏈」，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力獻媚輸誠，只會更加賣台害台。

除了說願經濟上幫助中國之外，賴清德總統最近也說「保留中華民國」、「不必另行宣布台獨」等緩和兩岸關係的政策走向，但遭中國漠視，還在台海大規模集結艦艇，顯示其不放棄侵略台灣的野心。

