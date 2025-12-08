台灣社區精神復健發展協會舉辦研討會 專家齊聚暢談醫療精進與展望

社團法人台灣社區精神復健發展協會在高雄市立凱旋醫院三樓凱旋廳舉辦114年社區精神復健專業品質研討會南部場次。圖：劉得印翻攝

社團法人台灣社區精神復健發展協會於昨(7)日在高雄市立凱旋醫院三樓凱旋廳舉辦114年社區精神復健專業品質研討會南部場次，該研討會由衛生福利部心理健康司指導，協辦單位包括台北市衛生局、衛生福利部草屯療養院、高雄市立凱旋醫院、社團法人台灣社會與社區精神醫學會。理事長楊斯年於開幕致詞時表示，社區精神復健工作是未來精神醫療的藍海，藉由專業品質提升與增加大眾對社區精神復健的識能提升，更能讓就醫民眾與家屬安心復原。

與會者深入探討社區精神復健機構評鑑條文進行交流與廣泛討論，並提出具體建議與未來方向。圖：劉得印翻攝

協會表示，會中特別邀請大葉大學職能治療學系陳進茂助理教授及凱旋醫院附設社區復健中心負責人郭明慧擔任主持人與回應人，由陳進茂、鄭駿樺、嚴惠菁、劉俊泓等講師們更深入從社區精神復健來暢談社區精神醫療精進與展望，並從精神復健機構角度來探討職能治療、社會工作、及護理領域等專業知能，不但為社區精神復健充實學識的精進與品質之提升，綜合座談時段由楊斯年、郭明慧、陳進茂共同主持，與會者深入探討社區精神復健機構評鑑條文進行交流與廣泛討論，並提出具體建議與未來方向。

此次的課程非常豐富及具專業，參與課程人員極為踴躍。圖：劉得印翻攝

協會指出，此次的課程非常豐富及具專業，參與課程人員極為踴躍，活動非常圓滿成功。該研討會一系列北、中、南部場次全部舉辦完成，將全國參與社區精神復健的專家與菁英工作者匯聚一堂，進行交流與互動，提升台灣社區精神復健專業品質，喚起社會大眾對社區精神復健的認識與支持，造福全民與社會。

