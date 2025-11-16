台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

社團法人台灣社區精神復健發展協會，舉辦114年社區精神復健專業品質研討會北部場次。圖：協會提供

社團法人台灣社區精神復健發展協會今（16）日在台北車站五樓第一會議室舉辦114年社區精神復健專業品質研討會北部場次，該研討會由衛生福利部心理健康司指導，協辦單位包括台北市政府衛生局、衛生福利部草屯療養院、高雄市立凱旋醫院、社團法人台灣社會與社區精神醫學會。理事長楊斯年於開幕致詞時表示，社區精神復健工作是未來精神醫療的藍海，藉由專業品質提升與增加大眾對社區精神復健的識能提昇，更能讓就醫民眾與家屬安心復元。

社團法人台灣社區精神復健發展協會，舉辦114年社區精神復健專業品質研討會北部場次。圖：協會提供

會中特別邀請萬芳醫院精神科顧問高麗芷老師及台灣大學職能治療學系呂淑貞教授擔任主持人與回應人，由呂淑貞、陳德群、李育燕、劉佳萍講師們更深入從社區精神復健來暢談社區精神醫療精進與展望，並從精神復健機構角度來探討職能治療、社會工作、及護理領域等專業知能，不但為社區精神復健充實學識的精進與品質之提升，綜合座談時段由楊斯年、高麗芷、呂淑貞共同主持，與會者深入探討社區精神復健機構評鑑條文進行交流與廣泛討論，並提出具體建議與未來方向。

今天的課程非常豐富及具專業，參與課程人員極為踴躍，活動非常圓滿成功。本研討會的中、南部場次預計於11/23於衛生福利部草屯療養院、12/07於高雄市立凱旋醫院舉辦，將全國參與社區精神復健的專家與菁英工作者匯聚一堂，進行交流與互動，提升台灣社區精神復健專業品質，喚起社會大眾對社區精神復健的認識與支持，造福全民與社會。

