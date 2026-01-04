（圖／本報系資料照）

日前台北市再次發生隨機砍人事件，這顯示儘管台灣治安在全球名列前茅，但台灣社會的心理地雷處處，恐怕這更是人心惶惶的關鍵。

多年前比我們嚴重的是日本。1997年2月至5月間，神戶發生連續兒童殺傷事件，歹徒化名為「酒鬼薔薇聖斗」，遭逮捕時竟然只有15歲。他結束感化教育後，2015年出版了自傳《絕歌：日本神戶連續兒童殺傷事件》，在日本社會引起極大的爭議。

邪惡是與生俱來的嗎？這本自傳有最直接的解答，「我從此不再是我。那是我從光明世界被永遠放逐的那一天」、「一個跟大家住在不同世界裡、沒有一絲一毫人類情感，古怪又令人毛骨悚然的怪胎符號。」

隔了10年，2008年6月8日，一名25歲的年輕人駕著小貨車，衝進熱鬧的秋葉原電器街步行者天國，直接衝撞路人。車子停下後，年輕人手握匕首，大喊大叫開始攻擊路人。新潟大學臨床心理學教授碓井真史寫下了《誰都可以，就是想殺人》一書，寫出被逼入絕境的青少年心裡話。書名這句話正是無差別殺人、隨機殺人的加害者犯案後大都會說的話。

台灣在2014年5月21日也發生了駭人聽聞的台北捷運板南線車廂內隨機攻擊事件，造成4死24傷慘案。依據審理法院公開資訊指出，鄭捷之所以犯案，是渴望被人殺死，而這樣的念頭在他很小的時候就有了。他並未遭遇過虐待或重大的校園霸凌。他生前自述，小學時因為與兩個女生起了爭執，就起了殺人的動機；而在國中時，經歷師長全班集體性的體罰，也產生了恨意。

但他並沒有針對特定的對象報復，而是選擇在成年後以激烈手段來抹除自己。心理學家說：這樣超脫常人理解的犯罪，或許是一種將音量開到最大的無聲吶喊，其背後是因為嚴重疏離感造成的無限絕望。

當一個兒童或少年經歷長期的疏離、無力與絕望後，便習慣了無助，從此再也找不回自我的價值與認同。極端的人便透過犯罪、吸毒甚至隨機殺人，把自己的深惡痛恨與恐懼，以聚光燈般的毀滅自己並傷害了別人。

在指責人神共憤的犯人時，是否也該想想台灣社會出現了什麼問題？我們的家庭、學校、職場、輿論、甚至社會和經濟，希望何在？又是什麼事讓我們失望，甚至習於無助、敵對與墮落？看似豐饒的台灣社會，如果深深地潛藏許多讓青少年與大人迷失與沮喪的黑洞，這問題比軍購、股市、選票都更重要，因為它就在我們的身邊，甚至在我們的家裡。（作者為資深媒體出版人）