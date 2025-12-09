台灣社群版圖重組 IG、Threads年輕人新主場

台灣社群使用版圖悄悄改變，年輕人與熟齡族的喜好明顯不同。資策會產業情報研究所(MIC)公布最新「台灣社群通訊行為調查」結果，整體而言，YouTube與Facebook仍是國人最常用的2大社群平台，Instagram以44.7%位居第3；但是18至34歲族群中，常用平台排名明顯翻轉，Instagram、Dcard與Threads成為年輕世代的「社群主場」。

此項調查呈現鮮明的世代分層現象，從各年齡層的差異來看，18至24歲族群在Instagram、Dcard與Threads上的黏著度最高，常用比例分別為78%、45.9%與44%；25至34歲族群緊接在後，Instagram、Dcard與Threads常用比例有59.3%、30.9%與28.4%。

廣告 廣告

相較之下，PTT用戶則集中在35至44歲(27.8%)，其次為25至34歲(24.5%)；YouTube與Facebook的主力族群則逐漸往中高年齡帶移動，分別以55至65歲(79.9%)及45至54歲(79.4%)比例最高。Facebook更以35歲為分水嶺，35歲以上利用率普遍高於年輕族群。

整體社群平台使用動機方面，調查顯示，用戶最常透過社群觀看娛樂內容(52.4%)，其後依序為與親友交流互動(44.8%)、掌握新聞時事(33.9%)、搜尋消費資訊(23.8%)，以及獲取理財資訊(23.3%)。社群已從單純的「打發時間」，擴展為兼具生活、消費與投資參考的重要入口。

在社群影響力層面，約有24.2%受訪者坦言，如果沒有查看社群動態，會擔心錯過重要資訊而感到焦慮，其中以18至24歲占比最高(34.9%)，25至34歲也有32.9%，凸顯年輕人對社群訊息的依賴度與敏感度較高。同時，有52.5%的用戶曾因看到他人分享有趣體驗，而產生親自嘗試的意願，其中25至34歲比重60.3%、18至24歲為57.8%，顯見體驗型內容對年輕人具備相當高的行動轉換力。

MIC分析，18至34歲不僅是資訊焦慮感最明顯的一群，也是最容易在社群刺激下轉化為實際消費或參與行為的潛力市場；品牌若能善用圖像化內容、真實體驗分享與圈層擴散機制，在Instagram、Dcard與Threads等平台進行精準經營，有機會放大產品與服務的觸及深度與轉換成效。

在通訊工具方面，LINE仍然是國人日常溝通的絕對主力，整體常用比例高達89.7%，在45至65歲族群中更衝上94%；Facebook Messenger以46.7%拿下亞軍，其中18至24歲常用比例有50%，為各年齡層之冠。MIC認為，年齡結構差異反映在使用行為上，年輕族群偏好透過即時訊息與社群貼文互動，中高齡者更習慣以LINE作為日常聯繫、金融與生活服務入口。

原文出處

延伸閱讀