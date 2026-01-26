台灣神祕力量？霍諾德見賈永婕「拿鳳梨拜拜」變迷因 香港人也好奇了

賈永婕率101和Netflix團隊在101門口祈福希望一切順利，霍諾德也入境隨俗拿香跟著拜。（翻攝自賈永婕臉書）

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）完成徒手攀登台北101的壯舉，透過直播鏡頭震撼世界。而在這場挑戰開始之前，他曾和101董事長賈永婕等人一起參加祈福儀式，當時賈永婕端著鳳梨向天祭拜，霍諾德在一旁好奇地看著她，這段畫面透過直播放送出去，還被網友截圖變成迷因哏圖，在網路掀起熱議。

霍諾德成功挑戰攀登台北101，促成這一切的賈永婕背負的巨大壓力也終於可以放下，她昨天在社群發文有感表示：「其實一開始不被看好，被罵超慘，一路走來到現在的好棒棒賈董，真的蠻爽的耶！」她也謝謝台北101團隊和台北市政府團隊，感謝大家支持合作。賈永婕甚至還在前總統蔡英文和總統賴清德的Threads下方幽默回應：「我超棒的，101超棒的，我們可以加薪嗎？」「快點誇獎我！」

入境隨俗！霍諾德與直播團隊101前拜拜祈福

台北101這次與Netflix節目團隊合作，在台灣當然也要照著台灣的規矩來走，在台灣劇組開拍以前都會有一個開鏡儀式，眾人一起拿香拜拜祈求一切順利。在活動開始前，賈永婕20日率領全體人員在101門口擺桌拜拜祈福，賈永婕為了配合外國團隊，還特別用英文念了祈禱的內容，笑說這是台北101史上第一次中英文雙語拜拜，相信神明一定也很期待。

賈永婕率101和Netflix團隊在101門口祈福希望一切順利，霍諾德也入境隨俗拿香跟著拜。（翻攝自賈永婕臉書）

這段畫面昨天被剪出來在直播中回顧，透過Netflix全球放送，有趣的是，當賈永婕端著一顆鳳梨祭拜時，一旁的霍諾德似乎露出了好奇的表情，畢竟這可能是他沒看過信仰習俗，醫師杜承哲截圖分享到臉書，直說這一幕好奇幻，卻又是好熟悉的台灣；在霍諾德成功登頂後，他還幫這幅畫面加上註解：「看不懂 但尊重」，笑翻上萬網友，儼然是新的迷因誕生。

也有網友將這段「霍諾德問號」分享在Threads直呼「那個看著鳳梨一臉矇的表情好可愛」，大家也開玩笑幫他加上內心獨白：「這是成功登頂獎勵給我吃的嗎」「台灣人的神是鳳梨！？」有些網友大讚這一幕是將台灣的傳統宣傳到全球，有香港網友看了也相當好奇，表示第一次看到拜拜用鳳梨，其他人則解釋，因為鳳梨的台語和「旺來」同音，因此被台灣人拿來拜拜；該網友還貼心補充，台灣醫務人員和警察、記者在工作的時候不會吃鳳梨。

