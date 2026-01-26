台灣神祕力量？霍諾德見賈永婕「拿鳳梨拜拜」變迷因 香港人也好奇了
美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）完成徒手攀登台北101的壯舉，透過直播鏡頭震撼世界。而在這場挑戰開始之前，他曾和101董事長賈永婕等人一起參加祈福儀式，當時賈永婕端著鳳梨向天祭拜，霍諾德在一旁好奇地看著她，這段畫面透過直播放送出去，還被網友截圖變成迷因哏圖，在網路掀起熱議。
霍諾德成功挑戰攀登台北101，促成這一切的賈永婕背負的巨大壓力也終於可以放下，她昨天在社群發文有感表示：「其實一開始不被看好，被罵超慘，一路走來到現在的好棒棒賈董，真的蠻爽的耶！」她也謝謝台北101團隊和台北市政府團隊，感謝大家支持合作。賈永婕甚至還在前總統蔡英文和總統賴清德的Threads下方幽默回應：「我超棒的，101超棒的，我們可以加薪嗎？」「快點誇獎我！」
入境隨俗！霍諾德與直播團隊101前拜拜祈福
台北101這次與Netflix節目團隊合作，在台灣當然也要照著台灣的規矩來走，在台灣劇組開拍以前都會有一個開鏡儀式，眾人一起拿香拜拜祈求一切順利。在活動開始前，賈永婕20日率領全體人員在101門口擺桌拜拜祈福，賈永婕為了配合外國團隊，還特別用英文念了祈禱的內容，笑說這是台北101史上第一次中英文雙語拜拜，相信神明一定也很期待。
這段畫面昨天被剪出來在直播中回顧，透過Netflix全球放送，有趣的是，當賈永婕端著一顆鳳梨祭拜時，一旁的霍諾德似乎露出了好奇的表情，畢竟這可能是他沒看過信仰習俗，醫師杜承哲截圖分享到臉書，直說這一幕好奇幻，卻又是好熟悉的台灣；在霍諾德成功登頂後，他還幫這幅畫面加上註解：「看不懂 但尊重」，笑翻上萬網友，儼然是新的迷因誕生。
也有網友將這段「霍諾德問號」分享在Threads直呼「那個看著鳳梨一臉矇的表情好可愛」，大家也開玩笑幫他加上內心獨白：「這是成功登頂獎勵給我吃的嗎」「台灣人的神是鳳梨！？」有些網友大讚這一幕是將台灣的傳統宣傳到全球，有香港網友看了也相當好奇，表示第一次看到拜拜用鳳梨，其他人則解釋，因為鳳梨的台語和「旺來」同音，因此被台灣人拿來拜拜；該網友還貼心補充，台灣醫務人員和警察、記者在工作的時候不會吃鳳梨。
更多鏡週刊報導
101頂樓迎接霍諾德 竟是YT 7千萬粉「NASA專家」！超神網紅現身眾人看傻
甜甜圈店禁12歲以下進入！外帶也不准「要到門外等」 店家稱「我們不厭童」網打臉
霍諾德成功攀登101！賈永婕曝心機「有發現嗎？」 嗨喊：全世界都看得到
其他人也在看
「台灣101」說被罵爆 蔡正元諷：阿Q勝利法
美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分鐘，成功登頂508公尺塔尖，引發國際關注，但行政院長卓榮泰在臉書發文提到「台灣101」而引發爭議。對此，國民黨前立委蔡正元認為，「台灣101」說所反映的已不是雞腸鳥肚的問題，而是害怕台北市長蔣萬安的威力，綠營自知行情不如蔣，因此想找一些方式反擊，但卻找出將台北101改為「台灣101」的「阿Q勝利法」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
賈永婕台北101前「端1物」拜拜！霍諾德表情成另類迷因
生活中心／徐詩詠報導極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）於昨（25）日完成徒手攀登台北101大樓壯舉，過程中以無繩索、零防護模式進行，他僅花費91分鐘就完成挑戰，讓現場觀眾與直播網友興奮不已。其中，台北101董事長賈永婕也激動地和霍諾德相擁。不過，有眼尖網友發現，在霍諾德挑戰前的祈福儀式中，賈永婕端起一物祭拜時，他的表情也成為另類迷因。民視 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
台人才懂的習俗！賈永婕端鳳梨拜拜 霍諾德「一臉懵了問號」變全球迷因
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。在霍諾德攀爬之前，台北101董事長賈永婕主導祈福儀式，霍諾德滿臉疑惑的畫面，形成強烈對比，也成為迷因圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
柯志恩機會大增？ 藍議員揭賴瑞隆尷尬2場景：幾乎沒聲量
2026高雄市長選舉，民進黨將由立委賴瑞隆出戰國民黨的立委柯志恩。國民黨台北市議員李柏毅曝兩個尷尬的場景，認為賴瑞隆如今是佛系打法，幾乎沒有聲量，問題非常大，並強調高雄並非鐵板一塊，市民期待的是新鮮的人。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3則留言
指甲顏色、形狀洩漏心肝腎狀況！醫師教你一次看懂
每天滑手機，都看得到自己的手指頭，卻可能忽略了它正在透露健康訊號。基因醫師張家銘指出，指甲的顏色和形狀，往往能反映心、肝、腎等內臟狀況，甚至提醒慢性代謝或免疫問題。觀察指甲，其實是一種簡單又有力的健康檢測方法。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
賈永婕捧鳳梨拜拜！ 霍諾德表情「困惑但尊重」成迷因
美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日僅耗時1小時31分鐘，就成功徒手攀登台北101。攀登前台北101董事長賈永婕帶領團隊在大樓前進行祈福儀式，其中一段她捧著鳳梨虔誠拜拜，而站在一旁的霍諾德則露出困惑的表情，畫面在社群引發討論。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
《娛樂世界》陳漢典娶嬌妻認貪圖Lulu美色 砸百萬席開70桌
【時報-台北電】陳漢典、Lulu黃路梓茵去年10月20日登記結婚，歷經3個月籌備，小兩口25日於台北文華東方酒店席開70桌、花費數百萬，宴請約莫650位親朋好友共襄盛舉。昨晚新人各自入場，一聽到親朋好友的歡呼，他們就哭了，誓詞也充滿洋蔥，陳漢典邊哭邊跟Lulu告白：「我們要永遠相親相愛！」 陳漢典昨身穿西裝帥氣入場，溫柔從岳父母手中接住身穿美麗白紗的老婆Lulu，並承諾會好好照顧她。隨後，新人上台交換誓詞，陳漢典深情對著Lulu告白，「我這輩子最幸福的事，就是找到妳了。不管過了幾輩子，我都不想忘記妳，妳就是我要生活一輩子的人，在妳面前，我可以很自在做我自己，我們要永遠相親相愛」。 Lulu感動說，自從嫁給陳漢典後，發現其實很需要被照顧，「嫁給你有一個缺點，我以為自己很獨立、很勇敢，我怕輸怕丟臉，最怕不能沒有你。老公我拜託你，下輩子若再用不同的身分出現在人世間，你一定要找到我，不然我會很傷心」，並數度告白「我愛你」，感動在場所有人。 吳宗憲以證婚人身分上台給予祝福，他過去曾開玩笑說，若是兩人結婚，就要包200萬紅包，如今真的要給出這包，他笑著哀嚎：「以後不要亂開玩笑了！」玩笑歸玩笑，吳宗時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
快訊／賈永婕感謝「神奇鳳梨」揭延期內幕 打電話找蔣萬安、陳世凱協助
美國攀岩傳奇猛將艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)完成徒手攀登台北101挑戰，讓世界看見台灣，台北101董事長賈永婕21日在祈福典禮上手捧鳳梨，霍諾德一臉疑惑盯著的畫面，更掀起網友討論，賈永婕今(26)晚間也轉發這截圖，並透露活動延期的內幕，藉此感謝各單位協助，以及那顆神奇鳳梨。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1則留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71則留言
看霍諾德爬101日本人驚呆「在日本絕不允許」 網狂讚賈董：第一次認真看101
攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在昨（25）日用91分鐘完成徒手攀登台北101挑戰，引起國際關注。「鐵人柏青哥」發文說，當時正與日本朋友在一起，他驚訝的跟自己說，「要是在日本，絕對不會有人允許這件事」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 發表留言
攀101成功 王必勝：賈永婕膽識不輸霍諾德
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）今（25）日上午挑戰徒手攀爬台北101成功，全球在過程中都屏息以待。前衛福部次長王必勝在臉書表示，霍諾德完成挑戰，也恭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5則留言
不只霍諾德攻頂101，「這畫面」讓台灣人感動了！賈永婕：有發現賈董的心機嗎
美國攀岩家艾力克斯霍諾德今（25）日成功挑戰赤手獨攀台北101，全程僅花91分鐘就攻頂，站上508公尺高的頂端，在注目下完成這項壯舉。而引起台灣觀眾注意的是，全球轉播畫面中巧妙帶入國旗入鏡，台北101董事長賈永婕對此在臉書發文，貼出101前的旗桿國旗飄揚的畫面，直言「賈董的心機，有發現嗎？」在霍諾德挑戰成功後，賈永婕在限時動態中高聲歡呼「我要退休了，緊張死了......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4則留言
為何敢讓霍諾德徒手爬101？賈永婕「超狂極限紀錄」被起底：懂風險才點頭
美國「攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日震撼台北，僅花費1小時31分34秒便完成徒手無裝備攻頂台北101的壯舉。這場令全球捏把冷汗的極限挑戰，讓外界不禁好奇「101董事長賈永婕為何敢點頭放行？」對此，網友翻出賈永婕過去征戰極限馬拉松與三鐵的「超狂履歷」，直指她本身就是極限運動專家，正因深刻理解專業與風險評估，才促成這項世紀壯舉。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
賈永婕捧鳳梨拜拜 霍諾德「滿臉問號」畫面瘋傳成迷因
美國傳奇攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的歷史壯舉，僅花91分鐘便登上509.2公尺高的塔尖。攀登前夕，台北101董事長賈永婕特地準備供品，帶領團隊在大樓前進行祈福儀式，只見她捧著鳳梨虔誠拜拜，而站在一旁的霍諾德則露出滿臉困惑的表情，畫面曝光後立刻在網路上掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 26則留言
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
歌手卜星慧的製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝，未料身為大地主的男友家人，竟在24小時內下達逐客令並收回工作室，讓她瞬間流離失所。事實上，演藝圈中不少女星也曾滿心期待嫁入豪門，最終下場卻一個比一個悽慘，甚至有人在另一半離世後，慘遭婆家無情驅逐。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
震撼！IKEA中國7分店將關閉 「喪屍群」瘋搶庫存…專家憂1件事
台灣民眾十分熟悉的家具品牌IKEA「宜家家居」，日前震撼宣布，他們將於2月2日關閉位於中國上海、廣州及天津等地的7家大型倉儲式賣場。就連中國最富有的上海，也面臨不得不退守線上的決定。消息一出，近日不少民眾都前往門市，搶購最後將出清的庫存品，宛如喪屍般大打出手，專家也提出擔憂，判斷中國民眾深陷房地產、就業兩大危機中，才會對價格如此敏感。太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
郭正亮昨嗆霍諾德掉下來怎麼辦 今慘被打臉
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）今（25）日挑戰徒手攀登台北101大樓，最終以91分鐘順利攻頂，讓世界看見台灣。不過，前立委郭正亮昨天卻在個人YouT...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 20則留言
霍諾德圓夢爬上101！製作人曝提案內幕「賈永婕1舉動」超霸氣
詹姆士表示，與霍諾德合作多年以來，對方一直有「攀登摩天大樓」的夢想，而台北101則是其夢想清單中的首選建築，「這棟建築在台灣不僅具備高度象徵性，其外牆結構本身就極具挑戰性，是天然的垂直攀登路線。」然而，該計畫安全性是一大關卡。詹姆士回憶，大約一年前他特地飛抵...CTWANT ・ 1 天前 ・ 87則留言
霍諾德爬101紅翻！中國網驚呆：台灣可以用…
生活中心／饒婉馨報導美國傳奇攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）成功完成徒手攀爬台北 101 的壯舉，透過 Netflix 全球直播，讓台灣的地標再次出現於國際媒體版面。這場盛事引發全球關注，卻也意外讓部分中國網友驚覺國家缺乏國際影音平台，而感到相當意外，彷彿身處一座與世界脫節的「孤島」。民視 ・ 21 小時前 ・ 5則留言
「典Lu」世紀婚禮狂放閃 催淚誓詞「不能沒有你」逼哭眾人
台北市 / 綜合報導 藝人陳漢典和Lulu昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友，眾人要一起見證這幸福的時刻；Lulu一襲純白婚紗現身，頭紗上還有可愛蝴蝶結，陳漢典西裝筆挺迎娶美嬌娘，這對新人在進場時就忍不住落淚，和雙方父母見面時，更是一群人哭成一片，親友齊喊，今後要一直幸福甜蜜下去。擁抱接吻，甜蜜接吻愛的抱抱，小倆口還有點害羞，尖叫聲不斷，藝人Lulu，一襲純白婚紗現身，頭紗上還有可愛蝴蝶結，陳漢典則是西裝鼻挺現身，兩人登記後，選在昨（25）日舉行婚禮，現場不止鎂光燈閃不停，兩人也瘋狂放閃。藝人陳漢典說：「事實上，為什麼會跟妳結婚，就是，我就是貪圖妳的美貌。」兩人滿眼都是愛，在眾人的祝福之下，即將步入人生下一個階段，但Lulu這時偷爆料，爸爸超級捨不得，藝人陳漢典VS.Lulu黃路梓茵說：「爸爸一開始守得很好，然後他就看到Lulu，(第一滴眼淚飆出來)，先掉眼淚，然後爸爸就直接受不了了，就直接崩潰，(崩潰...)，直接沒辦法好好講話，直接爆掉那種。」Lulu擁抱父母後，由爸爸親手將她交託給陳漢典，婚禮進入最催淚時刻，而且不止交手儀式，催淚誓詞也讓全場哭紅雙眼，藝人陳漢典說：「我會好好感受現在，用力地記住，這所有的一切。」藝人Lulu黃路梓茵說：「嫁給你，有一個小小的缺點，原本我以為我自己很獨立很勇敢，但現在的我變膽小了，因為我變得不能沒有你。」「典LU」婚禮，現場充滿笑容，與幸福的淚水，親友齊喊，今後要一直幸福甜蜜下去。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 11則留言