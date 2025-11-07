台灣神秘金主敏實集團 出資200億買下Nissan全球總部大樓

日產為補虧損大洞只得賣掉橫濱總部，預計賣掉總部大樓後，可補血約150億台幣。圖／Nissan

曾經「雷諾－日產聯盟」是全球汽車的風光巨人，如今日產（Nissan）反而得靠賣位在橫濱的總部大樓回籠資金。令人驚訝的是買樓神秘金主竟是台灣出身、宜蘭太平山伐木工人之子所創立的「敏實集團」。日產總部大樓970億日圓（新台幣約196億元）賣給台灣投資方；日產再「售後回租」20年。日本賣資產補血，台灣汽配大廠不只施出援手、還與車廠保持了良好的關係。

日產（Nissan）宣布將位於橫濱的全球總部大樓，以970億日圓出售給由敏實集團（Minth Group）為主體的投資財團。洽簽起兩雙的是私募巨頭KKR & Co. 旗下日本房地產平台KJR Management。這筆交易是典型的「售後回租」案例。20年售後回租意味日產仍然可以維持在目前的總部運營、不用搬家。

日產預告2026財報，營運損失可能達2750億日圓（新台幣約556億元）。以一個正在轉型、又必須灌AI /EV /軟體化投資的整車廠來說，這是筆龐大的虧損：日產自Nissan-Renault的風波震盪後，已經沒有資本慢慢補血，這筆房地產變現，是乾脆、直接、工具化的財務工程。這筆交易後，日產拿回約740億日圓（新台幣約150億元）淨收益，可直接改善現金流，持續投入關鍵投資，以及內部系統更新。

汽車配件大廠敏實集團出手買下日產橫濱總部大樓，售後日產再回租20年，敏實集團當房東。圖／敏實集團

但這一題最戲劇、最值得台灣人吃瓜的，是買家。買下Nissan總部大樓的敏實集團是全球汽車零組件百強之一，客戶名單等於一張全球車廠地圖，本田（HONDA）是它最早的接觸的日系車廠，豐田（TOYOTA）、三菱（MITSUBISHI）、日產（NISSAN）韓系現代（HYUNDAI）；歐美系的寶馬（BMW）、賓士（M-BENZ）、通用（GM）、福特（FORD）、捷豹（Jaguar）、路華（Land Rover），甚至車界金字塔最頂端賓利（BENTLEY）、勞斯萊斯（ROLLS-ROYCE），產品業務覆蓋70個主流汽車品牌。

敏實集團主要製造汽車外飾件、車身結構件、鋁件及電動車電池盒，版圖橫跨歐亞美布建全球77家工廠和辦事處、5家研發中心，業務布局至14個國家。最早發跡於中國的敏實集團，更投資幾百億元，於浙江嘉興興建「未來工廠」，建立起自動化流程、數據化經營、可視化管理、自動化及效率經營。不只汽車零配件，敏實集團創辦人秦榮華，在日本更擁有8間溫泉飯店。



