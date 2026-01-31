「台灣祭 in 福岡」全糖城市赴日參展 黃偉哲變推廣大使揪試吃

今年「台灣祭 in 福岡2026」以台南為主題，現場牌樓出現「全糖城市」名稱。（台南市政府提供）

為行銷台南農漁特產品，台南市積極提升在日本的能見度，持續建立多元的農漁特產銷日通路，在地廟埕燈籠的傳統文化意象更深植人心，因此獲得「台灣祭執行委員會」青睞，今年特別推出以「台南農特產」為主題的「台灣祭 in 福岡2026」，以台南普濟殿的手繪燈籠布置出充滿農曆年節的熱鬧氛圍，並推出各類台南限定小吃及台南農漁特產品，市長黃偉哲也在今（31日）率團前往位在福岡天神商圈推廣。

黃偉哲表示，很感謝主辦單位特別以台南為主題策畫這次的活動，很榮幸台南食材與文化獲得直接向現場朋友們介紹的機會，大力宣傳台南是台灣的美食之都，推薦民眾品嘗台南虱目魚鬆的肉燥飯，還有蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理。

台南市長黃偉哲今率團前往福岡天神商圈推廣，揪日本民眾試吃。（台南市政府提供）

黃市長也歡迎大家到台南市農業局攤位試吃各式農漁加工品，他親自在會場發放試吃品，受到熱烈歡迎，短短幾分鐘上千份試吃品就被索取一空，他現場也預告等到3月，也可以有新鮮熱帶水果如鳳梨等提供給大家。

台灣祭活動將舉辦至2月23日止，預計吸引約15萬人次入場。（台南市政府提供）

本次「台灣祭 in 福岡2026」的主辦單位「台灣祭執行委員會」長期於日本各大城市舉辦台灣祭活動，2026年則以台南為主題意象，融入台南農特產等元素，現場推出台南食材製成的美味料理，還有充滿年節氣氛的台南普濟殿燈籠等，活動將一路舉辦至2月23日止，預計吸引約15萬人次入場。

黃偉哲期盼透過這次活動，將台南優質食材的好味道深植日本民眾心中，此行也馬不停蹄拜會數家通路商，期透過多元管道，讓台南農漁特產銷日再創佳績。

