「台灣祭 in 福岡2026」以台南為主題 黃偉哲大啖虱目魚鬆肉燥飯賣力推廣

「台灣祭 in 福岡2026」布置以台南普濟殿的手繪燈籠，充滿農曆年節的熱鬧氛圍。（圖：南市府提供）

台南市積極提升在日本的能見度，不僅持續建立多元化的農漁特產銷日通路，在地廟埕燈籠的傳統文化意象更深植人心。今年「台灣祭執行委員會」特別推出以「台南農特產」為主題的台灣祭，現場以台南普濟殿的手繪燈籠，布置出充滿農曆年節的熱鬧氛圍，並推出各類台南限定小吃及台南出產的農漁特產品。

黃偉哲市長今（31）日特別率團，前往位在福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」推廣。黃偉哲表示，感謝主辦單位以台南為主題，策畫這次的活動，讓他有機會介紹台南食材與文化，除大力宣傳台南是台灣的美食之都，並推薦民眾品嘗台南虱目魚鬆的肉燥飯，還有蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理。

黃偉哲親自在會場發放試吃品，短短幾分鐘，上千份試吃品就被索取一空，同時預告等到3月，也可以有新鮮熱帶水果如鳳梨等提供給大家，期望透過這次活動，將台南優質食材的好味道，深植在日本民眾心中，黃偉哲此行也馬不停蹄拜會數家通路商，希望透過多元管道，讓台南農漁特產銷日再創佳績。

南市府指出，「台灣祭 in 福岡2026」主辦單位「台灣祭執行委員會」長期於日本各大城市舉辦活動，2026年則以「台南」為主題意象，融入「台南農特產」等元素，現場推出台南食材製成的美味料理，還有充滿年節氣氛的台南普濟殿燈籠等，活動將一路舉辦至2月23日止，預計吸引約15萬人次入場。

（陳婉玲報導）