「台灣祭in福岡」以台南為主題 黃偉哲現場大啖虱目魚鬆肉燥飯

市長黃偉哲帶領市府團隊，前往位在福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」推廣在地美食。（台南市政府提供）





為了行銷台南農漁特產品，市長黃偉哲帶領市府團隊，前往位在福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」推廣，並大啖台南美食，積極提升在日本的能見度，建立多元化的農漁特產銷日通路。

台南在地廟埕燈籠的傳統文化意象深植人心，獲得「台灣祭執行委員會」青睞，今年特別推出以「台南農特產」為主題的台灣祭，現場以台南普濟殿的手繪燈籠布置出充滿農曆年節的氛圍，現場有各類台南限定小吃及伴手禮，包括台南虱目魚鬆佐滷肉飯、綠園牧場的愛文芒果丁、貝加貳鳳梨酥。

台南在地廟埕燈籠的傳統文化意象深植人心，獲得「台灣祭執行委員會」青睞，今年特別推出以「台南農特產」為主題的台灣祭

市長黃偉哲致詞表示，感謝主辦單位特別以台南為主題策畫這次活動，也很榮幸將台南食材與文化向現場朋友們介紹，台南是台灣的美食之都，推薦品嘗台南虱目魚鬆的肉燥飯，還有蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理。

黃偉哲也歡迎大家到台南市農業局攤位試吃各式農漁加工品，並親自在會場發放試吃品，受到熱烈歡迎，短短幾分鐘上千份試吃品就被索取一空。黃偉哲也預告等到3月，有新鮮熱帶水果如鳳梨可提供試吃。

這次「台灣祭 in 福岡2026」的主辦單位「台灣祭執行委員會」長期於日本各大城市舉辦台灣祭活動，2026年則以「台南」為主題意象，融入「台南農特產」等元素，現場推出台南食材製成的美味料理，還有充滿年節氣氛的台南普濟殿燈籠等，活動將一路舉辦至2月23日止，預計吸引約15萬人次入場。黃偉哲期透過這次活動，將台南優質食材的好味道深植日本民眾心中，此行也馬不停蹄拜會數家通路商，期透過多元管道，讓台南農漁特產銷日再創佳績。