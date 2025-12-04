台灣禁小紅書稱防詐！陳沂點出「苗博雅臉書買手機被騙」

網紅陳沂。(圖／陳沂 臉書)

台灣近日出現重大網路管理措施，行政院下令暫封小紅書一年，原因涉及多起詐騙案件，此舉也引發使用者與網路社群關注。對此，網紅陳沂在臉書發文表達看法，無奈指出：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。」她質疑，自己聽到的網路詐騙案例通常是出現在臉書社團和Line群組，「沒聽過有在小紅書被騙的」，她也舉例台北市議員苗博雅就是在臉書上買手機被騙。

針對小紅書在台遭禁，陳沂指出：「行政院命令要暫封小紅書一年，因為『言乍馬扁』太多。」她好奇台灣使用者的規模，並認為小紅書的使用族群雖不及臉書或Line廣泛，「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和Line群組，沒聽過有在小紅書被騙的。像苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。」

陳沂表示小紅書實用性高自己美妝保養、時尚穿搭以及旅遊攻略，很多資訊都是透過小紅書獲得，許多不為人知的景點都是靠小紅書發現，也誇讚上面用戶評價都挺真實的。最後她無奈表示：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」她的貼文引發網友熱烈討論，也再次凸顯小紅書在台灣的影響力。

小紅書網頁顯示。(圖／網頁截圖)

據悉，內政部4日宣布，小紅書因涉及1706件詐騙案件、財損逾2億元，即日起對該APP採取網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年。內政部指出，平台在台使用量短期急增上百萬用戶，存在高風險，且業者無法受我國法律管轄，求償困難。依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，此次處置屬防制緊急事件，後續將視業者是否善意回應及配合相關法規，再研議後續措施。

