台灣禁小紅書！凌濤：連打擊詐騙都在打抗中牌

「小紅書」APP自去(113)年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，因此昨(4)日刑事局宣布對小紅書祭出網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間一年。國民黨籍桃園市議員凌濤表示，今(2024)年總詐騙金額1332億，對比之下根本杯水車薪，賴政府最大宗詐騙不處理，搞意識形態，連打擊詐騙都在打抗中牌。以前是中國大陸翻牆看台灣的民主，現在是台灣沒有網路自由要翻牆看小紅書，非常諷刺，台灣自豪的民主自由變成網路戒嚴。

此外，民進黨籍立委沈伯洋說禁小紅書的理由是不能查，而不是詐騙金額的大小。對此，凌濤質疑，一來數發部針對網路詐騙束手無策，二來所有境外的平台看心情配合查辦，要不要用同樣標準查察？若相同邏輯，過去媒體報導沈伯洋及其相關協會到底真實獲取境外勢力或國家國務院等多少補助，有沒有涉犯國安法，查不到無法納管，所以也要被關一年？

凌濤指出，賴政府持續讓台灣人民被詐騙金額攀高，拿不出主張，導致很多家庭因為詐騙而家破人亡，許多青年捲入線上博弈、地下匯兌，甚至淪為車手前途一片黯淡，國家的鐵腕在哪裡？一天到晚搞意識形態，年輕世代對民進黨執政的憤怒，正在大幅升溫。

