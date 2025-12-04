台灣禁小紅書！國台辦稱「怕人民了解真正的中國」 王丹酸：影射中共？

政治中心／黃韻璇報導

小紅書。（圖／記者許雅惠攝影）

中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，內政部與刑事局昨（4）日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此，中國國台辦發言人陳斌華回應稱「民進黨怕人民了解真正的中國」，民運人士王丹則酸爆國台辦，直言「國台辦這是失心瘋了嗎? 敢這樣影射中共高層」。

刑事局4日下午指出，「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年起已涉及1,706件詐騙案件，造成財損2億4,768萬元。該平台近期於台灣使用量急速成長，執法機關因無法依法調取資料導致偵辦困難，形成法律真空。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

廣告 廣告

陸委會副主委梁文傑表示，這是針對詐騙和假訊息，這不是針對哪一個國家的App軟體，並不是跟兩岸有關。

中國國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／翻攝自中新網）

針對台灣封鎖小紅書，據中國媒體《觀察者網》報導，中國國台辦發言人陳斌華先前回應相關問題時曾指出，「民進黨當局的藉口是所謂『資安』，暴露的是他們內心的『不安』。他們害怕台灣民眾透過各種方式了解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的『資訊繭房』被打破，害怕兩岸同胞藉由資訊互通增進了解、走近走親」。

不過面對國台辦的發言，民運人士王丹就在臉書發文開酸，「國台辦這是失心瘋了嗎？敢這樣影射中共高層！如果民進黨禁小紅書就是『怕人民真正了解中國』，那中國禁的更多，臉書、推特、YouTube都禁，豈不是比民進黨『更怕人民了解中國』？國台辦這反手一劍，還真是見血封喉，點出了中共封鎖信息的真實的內心想法」。

更多三立新聞網報導

打詐為何不是封臉書？沈伯洋「3個字」點關鍵 揭小紅書最大問題

小紅書詐騙早盛行！中國稱「騙子集散地」1千萬個帳號被封禁

內政部逐步關閉小紅書 數發部：收到處分將協助處理

陳沂狂推小紅書「3大資訊」超實用！ 崩潰被封鎖1年：想不到也要翻牆

