台灣禁小紅書1年！網哀號掀「VPN翻牆潮」 他示警1恐怖後果

生活中心／林昀萱報導

台灣禁小紅書一年，引起討論。（圖／翻攝自微博）

「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，且迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發討論，許多用戶上網尋求推薦VPN（虛擬私人網路）好翻牆繼續使用。不過，台灣足球發展協會理事長石明謹示警翻牆的恐怖後果！

內政部指出，小紅書自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。經查，近期該平台在台使用量於1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

消息一出讓不少小紅書愛用者哀號，網紅陳沂也感嘆：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了，請問有推薦的VPN嗎？」不過，石明謹在臉書指出，小紅書被封鎖的理由是因為不肯落地，也就是不願意在台灣設立法律代表人、不願意提供台灣政府或司法單位詐騙者資料，並不是因為它是紅色的。石明謹示警，雖然被封鎖仍可以透過VPN翻牆上小紅書，「但若IP跳到國外，你被詐騙可能就沒辦法在台灣報警。因為理論上，根據提供的IP，詐騙不是發生在台灣，你是在國外跟對方聯繫跟交易的，雖然小紅書不提供司法單位資料，本來就沒有追查詐騙者的可能性就是。」

石明謹指出，Meta、Google、LINE、TikTok沒有被封鎖，因為他們都符合台灣的法令，都有設置在台灣的法律代表人。「當然我們不能說不設代表、不提供資料就是壞人，但別人都乖乖的，就你不乖，待遇當然不同。」

