台灣禁1年！綠委批小紅書不配合監管：這不是威權而是保護國人安全

記者楊士誼／台北報導

內政部刑事局4日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年。（圖／資料照）

內政部刑事局4日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日表示，違反詐防比例最高的就是小紅書，出此規定是為了避免國人受害；立委邱議瑩也強調，此舉不是威權而是保護國人安全；立委林月琴也發文指出，小紅書沒有落地配合我國監管，無法可罰，如願意配合一年後即可恢復。

鍾佳濱指出，威權政權不尊重人民權利，進行調取資料的國家就是中共，APP的伺服器放在中國當然對使用者造成高度風險，內政部在打詐過程發現，違反詐防比例最高的就是小紅書，出此規定是為了避免國人受害。邱議瑩則表示，台灣是充分民主自由的國家，在台灣可以任意的下載想要的APP，但若以影響國家安全，應將國家安全放在第一位，如何保護國人資安、個人隱私不傳到中國，這不是威權，而是保護國人的安全。

林月琴則發文指出，在野黨批評此舉是限制言論自由、嘲笑為什麼不禁臉書，只能說十分荒謬且轉移焦點。真正的問題，不是是跟meta或其他在台灣有法人代表或落地的平台相比，小紅書一直不願意配合台灣的法律，不願意接受管控，甚至要求小紅書說明也完全不理會。林月琴表示，臉書今年被數發部重罰超過千萬，原因是因為詐防條例，同樣情形若發生在小紅書，將無法開罰，因為他不理會台灣政府、也沒有法人代表，也完全不回覆。

林月琴也指出，更不用說中國社群平台，一直都有違法搜集個資回傳到中國的疑慮，更違反資安檢驗超過15項，內政部給小紅書一年改善期、希望能遵守法令，小紅書如果願意配合，一年後就可能恢復。「政府努力在做、在野一直說風涼話，你說誰能不憤怒？」

