台灣福斯汽車與格上租車推「德藝旅藏」長租專案

【記者卓羽榛臺北報導】Volkswagen深耕台灣租賃車市場，投入囊括不同級距和種類的多樣車款，服務範圍涵蓋日租、共享、訂閱以及長租型態，提供彈性用車選擇，現正攜手格上租車，針對企業與個人客戶限時推出「德藝旅藏」長租專案*，於5月31日前申辦旅行車款The Golf Variant或The Passat，即能享有三重禮遇：最低保證金0元起、含5萬元政府貨物稅新購補助金後最低月付26,300元起（The Passat為29,300元起）以及預約試乘享濃萃咖啡贈飲券，專案包含年度牌燃稅費、3年6萬公里保養維修費用等開支，格上租車提供客戶完整的租賃服務，從監理業務、保險、道路救援到代步車安排，專人專責提供貼心且不間斷的支援，秉持閣下至上服務精神讓消費者輕鬆享受一流德藝駕馭樂趣。



台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp提到：「Volkswagen瞄準重視寬敞空間、熱愛戶外活動和兼顧商務需求的消費者，引進獲Euro NCAP 最高五星滿分肯定的The Golf Variant與The Passat車系，不僅安全可靠，更具大容量裝載和先進科技配備等諸多優勢。」The Golf Variant行李廂最大可容納1,642公升、The Passat最大可擴充至1,920公升，且附後行李廂進階管理套件能將空間整理得有條不紊，雙車系皆標配卓越燈光科技IQ.LIGHT：LED Matrix 矩陣式頭燈與DLA 動態頭燈自動切換，有效提升夜晚行車安全，並且搭載IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，其全速域ACC 主動式固定車距巡航系統能在高速控制行駛速度與距離，Park Assist Plus進階自動停車輔助系統可自動換檔和操控油門／煞車，輕而易舉完成路邊停車或倒車入庫，大幅降低駕駛負擔，此外，全新MIB4模組化資訊娛樂系統的新世代數位座艙，支援台灣在地化中文智慧語音助理，聲控即可設定包含Air Care Climatronic 三區電子恆溫空調和原廠中文導航系統等各式車輛功能，化繁為簡地讓科技帶來便捷美好駕乘體驗。



掀背旅行車The Golf Variant完美結合經典鋼砲優異的操控實力與出色的實用機能，於格上租車「德藝旅藏」專案提供280 eTSI車型，1.5L渦輪增壓汽油直噴系統搭配48V 輕油電動力系統賦予良好起步和油耗表現，輸出最大馬力150ps和最大扭力25.5kgm的充沛動力，標配Easy Open／Close電動尾門（感應式自動開啟／延遲關閉）與行李廂便利取物口，可輕易放置或拿取大型物品，R-Line以上車型具備大尺寸電動玻璃天窗帶來明亮開闊的車室氛圍，同時ArtVelours類麂皮／織布跑車型座椅以及R-Line 專屬外觀空力套件含徽飾打造更為帥氣熱血的駕馭感受。



Volkswagen旗艦旅行車The Passat憑藉優雅身姿和極致座艙設計，讓無論是追求生活品味的消費者或注重豪華質感的商務人士皆能徜徉於頂級饗宴，標配ergoActive 人體工學的Varenna 真皮座椅（430 TSI車型為Puglia 植鞣真皮），具備雙前座氣動式紓壓按摩（含多重模式選擇）、氣動式電動腰靠調整和通風與加熱功能，長時間乘坐也能舒適又療癒，430 TSI R-Line Performance車型以R-Line Signature 專屬 ArtVelours 類麂皮湛黑頂篷、前後座雙層隔音膠合玻璃／後座及後擋隱私玻璃構築更為細膩靜謐的私人空間。



Volkswagen持續洞察市場動脈，積極與異業結盟，矢志帶給消費者完善移動服務解決方案，透過與格上租車緊密合作，讓消費者在繁忙的生活中依然從容享有精良德國工藝，5月31日前「德藝旅藏」專案限定實施中，敬邀即刻洽詢格上租車官方網站，預約頂尖用車體驗和貼心出行服務。



