財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導

醫療科技展週四在南港展覽館開幕，經濟部產業技術專館結合台灣在醫療和ICT產業的研發實力，現場展示15項最新技術。包含使用"光學共軸"技術，可以精準顯示血管形狀位置，方便靜脈注射的機器，還有針對巴金森氏症患者的"放電刺激穿戴裝置"，減緩步行障礙。

比出大大的讚，醫療科技展盛大展開，經濟部產業技術司專館展出15項最新技術。

經濟部產業技術司司長郭肇中：「技術一定要落地產業，科技結合到醫材，確實是一個重點，台灣的ICT產業這麼的蓬勃，半導體這些都應用在，我們今天所展示的醫材裡面，這個讓外國的客戶有信任。」

察覺巴金森氏症患者，病程到中後期會有步行障礙，工研院做出腿部電刺激穿戴裝置，感測器和放電的晶片整合，把裝置體積縮小，穿戴在大腿中段，可以偵測目前是站立、行走或坐下。再利用週邊神經迴路，增加刺激，即時回饋到大腦皮層區，減緩病人步態凍結的狀況。

腿部電刺激穿戴裝置有望幫助巴金森氏症患者。（圖／民視新聞）工研院生醫與醫材研究所長莊曜宇：「雙回饋的晶片，它一方面可以去，偵測到你的肌肉，回饋到時候告訴去電刺激你，讓你這邊的整個肌肉，比較能夠有一個好的舒緩。」

工研院人員：「協助這些初學者，可以達到一針到位。」

把手放到顯影儀下，皮膚下血管的形狀和位置，一清二楚，護理人員能快速找到靜脈，避免抽血不好抽，多挨好幾針的慘況，也方便新手上手。另一台則是國內首創的光學共軸技術，精準疊合攝影機和投影機，紅外光照射，螢光投影亮點打在病人身上，醫生在開乳癌手術時，不用來回對照螢幕和身體，就能精準對位。

在顯影儀下可以更容易找到淋巴。（圖／民視新聞）

經濟部產業技術司司長郭肇中：「雖然它現在只有600億，可是它成長的大概是4%以上，那就是所謂我們的數位智慧的醫材，要有感測，你要有演算法就有點AI囉，那你要能夠推斷出結果。」

去年台灣生醫產業營業額7754億元，其中數位智慧醫材成長快速，台灣結合醫療和科技實力，搶攻市場大餅。

原文出處：台灣秀"醫療+科技"實力! 經濟部產業技術司秀15項技術

