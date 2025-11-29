台灣秋天消失了 今年破74年來高溫紀錄 秋颱也多

全球暖化情況逐年加劇，平均溫度屢創新高，氣象專家林得恩指出，今年秋季台灣平均氣溫打破紀錄，是自1951年以來最暖的秋天，秋颱數量也比平均值來得多。此外，今年秋季降雨日數偏少、共伴效應的案例呈現增加趨勢。

根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今起至下周一（29日至12月1日），全台各地回暖，各地高溫回升到26度至30度，白天會有點熱，不過日夜溫差大，衣著上得多多留意。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，今年台灣秋天平均氣溫為攝氏26.5度，打破自1951年以來秋季最高平均氣溫的紀錄，成為最暖的秋天。而今年秋季颱風數量總數共13個，比起氣候平均值的10.8個要多，另外今年颱風總數到目前則有27個，也比氣候平均值25個到26個來得多。

降雨方面，林得恩表示，根據中央氣象署的氣候統計，今年全台秋季雨量是正常的，不過降雨日數偏少，只有26.5天，由此可見降雨強度較為集中，代表一旦降雨，發生大雨到豪雨機會大。雨量主要來自颱風及其外圍環流或東北季風影響，共伴效應的案例，也有越來越多的趨勢。

