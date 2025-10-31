台灣科學節開跑 科教館所推1794場次科普活動
（中央社記者陳至中台北31日電）2025第6屆台灣科學節開跑，全台博物館、科教館所共祭出1794場次科普活動，主要集中在11月8、9日及15、16日2個週末。
教育部今天舉辦記者會，與國家科學及技術委員會、科學博物館、科普基地一同宣布台灣科學節開跑，今年預計推出論壇與研討會、戲劇、科學演示、展覽與影展、科學競賽、工作坊、科學市集等活動。
教育部次長劉國偉表示，今年台灣科學節響應聯合國教科文組織世界科學日主題「Why Science Matters－Engaging Minds and Empowering Futures（為何科學很重要－啟發心智，賦能未來）」，透過跨領域的創新展演，鼓勵全民探索科學。
以國立台灣科學教育館為例，今年推出數學音樂劇「達巴瓦拉到你家」，以幽默又動感的方式介紹數學概念；「夜探博物館」則邀請親子晚上到訪。
國立科學工藝博物館則帶來結合動力科學、環境教育、原住民科學等主題的「科學秀」，讓觀眾在欣賞表演的同時也能動手做實驗。相關資訊可參考「台灣科學節」網站。（編輯：張雅淨）1141031
