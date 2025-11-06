台灣科學節11/8開跑！台中科博館3大亮點一次看

「大科學」互動式戲劇演出，在戲劇演出中運用光線和日常物件，揭示光的奧秘和日常科學原理。 圖：國立自然科學博物館／提供

[Newtalk新聞] 第六屆台灣科學節將在11月8日登場！今年配合台灣科學節，位於台中的國立自然科學博物館推出「大科學」、「XR奇幻探索」和「吉娃斯愛科學布袋戲」等3大亮點展演，邀請觀眾透過戲劇親近科學。

睽違一年再度回歸的「大科學」互動式戲劇演出，將感官、互動體驗和戲劇演出融合，在戲劇演出中運用光線和日常物件，揭示光的奧秘和日常科學原理。此外，今年「大科學」戲劇演出還特別加開1場次，共售出1600張票券，為觀眾帶來兼具娛樂性和啟發性的科學展演。

廣告 廣告

科博館說明，本次活動亮點「XR奇幻探索」將展出「萬物之森搜救隊」，以沉浸式技術把觀眾「縮小」進入森林與榕果內部，以互動展演方式，帶領觀眾探索微觀世界的奧秘。台灣科學節期間，還會加碼演出「XR隊長的海底大秘寶」，邀請觀眾透過XR技術一起到海底大冒險。

而過去廣受觀眾好評的「吉娃斯愛科學布袋戲」也將在台灣科學節期間，迎來三部曲的最終章。「吉娃斯愛科學布袋戲」以科博館中的「大地瑰寶」常設展為主題，將礦物結晶擬人化，成為全新角色，用戲劇的方式介紹礦物知識。

台灣科學節期間，除了科博館推出3大亮點展演外，車籠埔斷層保存園區和921地震教育園區也會推出3大防災教育活動；台中市西屯路廣場也會在11月8日、9日舉行「曬科學—科學市集」，讓遊客透過互動市集，了解科學與生活的緊密關聯。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

已重創菲律賓！中颱「海鷗」增強直撲越南 鄭明典：慎防嚴重災情

「台灣智慧醫療學校」11月上線 衛福部推動跨域醫療人才養成

「XR奇幻探索」以互動展演方式，帶領觀眾探索微觀世界的奧秘。 圖：國立自然科學博物館／提供