「台灣科技藝術教母」林珮淳作品桃園展出 蘇俊賓：震撼與感動令人難忘

桃園市副市長蘇俊賓將「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」展覽中的一幕「夏娃克隆與維特魯威人的結合」描繪下來。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

亞洲首位榮獲佛羅倫斯雙年展「新媒體藝術類」全球首獎、被譽為「台灣科技藝術教母」的林珮淳，其集結20年創作精華的展覽「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」，在2026年的一開始，選擇在桃園中原文創園區展出，被視為年度最具指標性的科技藝術展演之一。桃園市副市長蘇俊賓日前出席展覽記者會表示，這是回顧科技藝術發展時的一次重要展出，此次展覽不僅學術性高、技術性高、藝術性高，其人氣更是最高，無疑是「三高加一高」。

桃園市這幾年全力發展科技藝術，企圖以科技藝術為科技城市的文化發展定錨，除了已連續多年舉辦桃園科技藝術節，在2025年進一步邀集來自日本、澳洲及阿根廷等地共13組藝術家，運用AI工具融合巧思，在中原文創園區打造多元科技藝術作品。今年中原文創園區更迎來「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」展覽。

桃園市副市長蘇俊賓推薦大家親臨現場體驗「夏娃克隆系列：林珮淳的 AI 伊甸園」，感動與震撼更為深刻。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

蘇俊賓指出，一直以來，只要是有新的科技運用到藝術領域，總會有一些討論，始終存在「這些科技介入，算不算藝術？」的討論。從攝影的發展、到數位攝影取代底片相機，到電腦、運算技術應用與藝術的發展，到現在AI與創作如何劃定邊界與釐清。然而，蘇俊賓表示，從藝術史的發展來看，人類的藝術創作，從來沒有自外與追求科技的參與，藉由各項科技實踐心中的創意、或者夢想，或者是與社會對話的企圖是時時刻刻都在發生的。

蘇俊賓以這次被林珮淳融合為作品元素的達文西作品維特魯威人為例，他表示，五百多年前的達文西已經是利用科技在創作最具體的案例了，不論是透視學、幾何學、解剖學，都是藝術的重要養分，這個作品被外界評論為藝術和科學理想的獨特綜合。

綜合林珮淳與策展團隊的策展脈絡，此次展覽以「夏娃克隆」為主軸，串聯人類文明的重要隱喻與經典符號。其中包括以科技藝術重新詮釋的「巴別塔」，以及達文西《維特魯威人》與夏娃克隆結合在一起，讓觀眾可以透過3D環狀結構，從多重視角觀看其身體、比例，感受科技與人性的跨世代對話。這件作品亦被視為科技藝術領域中極具代表性的關鍵創作之一。

蘇俊賓表示，沒有科技藝術，沒有辦法看到360度角這麼生動有趣呈現的維特魯威人。如此精彩、動態地呈現的跨了幾個世代對話是科技介入藝術的成果，現場看，真的非常感動很震撼。

蘇俊賓之後也在臉書分享觀展所帶來的震撼與感動令他久久難忘，他也特別將展覽中的一幕「夏娃克隆與維特魯威人的結合」描繪下來。尤其在構圖上色的過程中，重新走一次當初創作者當時對於肌肉紋理、幾何之間的巧妙佈置，內心的感受異常平靜，彷彿又再一次和達文西、林珮淳對話。蘇俊賓表示，這既是對展覽觸動的紀錄，也是一份獻給長年引領科技藝術發展，對「科技藝術之母」林珮淳的敬意。

蘇俊賓也在臉書最後再次推薦大家親臨現場體驗「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」，感動與震撼更為深刻。展覽即日起至2月8日於中原文創園區14號倉庫展出。

