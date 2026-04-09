台灣科技護膚品牌 MALENE媚鹷 跨界大甲鎮瀾宮 年度神作「媽祖無敵亮顏神皂」降臨

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▲醫美保養地位的品牌MALENE 媚鹷正式宣布與全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動攜手合作。（圖／MALENE 媚鹷提供）

以「科技確效、改善問題肌膚」奠定醫美保養地位的品牌MALENE 媚鹷，再次締造跨界合作新典範。品牌正式宣布與全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動攜手合作，推出年度限量聯名商品——「媽祖無敵亮顏神皂」。此次創舉將千年信仰文化與現代保養科技完美交融，讓每日洗顏不再只是清潔，而是一場心靈與肌膚的雙重淨化儀式。科技專利結合媽祖神力，獨家保養成份「奈米矽片銀 TAg」注入全方位肌膚守護力。

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聯名靈感來自年度宗教盛事——大甲媽祖遶境，象徵守護、平安與淨化。MALENE媚鹷將品牌精神 「以專利踏實守護肌膚，以初心還原平衡之美」 與媽祖庇佑意象深度融合，運用品牌獨家、擁有世界專利的護膚成分 「奈米矽片銀 TAg」 打造這款「無敵亮顏神皂」。

商品經媽祖祝福後，更賦予其「洗去晦氣、迎來好運」的美意，讓日常清潔化為儀式感十足的守護時刻，實現真正的 「淨化平衡、身心美麗」。過火祈福，每一塊皂都承載媽祖祝福，每一塊「媽祖無敵亮顏神皂」皆經過過火儀式加持，將品牌祝福與守護美麗的心意注入其中，象徵守護隨行。MALENE媚鹷創辦人孫敦慈女士表示：「作為一個以科技確效為核心理念的保養品牌，我們不僅追求肌膚科學的極致，更希望透過產品讓信仰的力量融入生活。這次與大甲鎮瀾宮的合作，是品牌精神的延伸，也是文化傳承的實踐——帶給大眾內外兼具的安心與光采。」

▼品牌MALENE 媚鹷正式宣布與全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動攜手合作，推出年度限量聯名商品——「媽祖無敵亮顏神皂」。（圖／MALENE 媚鹷提供）

「媽祖無敵亮顏神皂」即日起限量發售，預期將引爆信仰與美妝跨界收藏熱潮。未來 MALENE 媚鹷將持續深耕科技護膚技術，推出更多兼具文化底蘊與科學實力的創新產品，重新定義保養的價值與意義。

跨界加碼：登峰皂極九天八夜健行活動 打卡再送好禮

為讓信眾深度體驗遶境文化，MALENE 媚鹷結合《登山世界APP》，舉辦媽祖全程九天八夜的 《登峰皂極》健行活動，紀錄信眾每一步的祈福足跡。活動推出限定應援方案：每日於媽祖遶境路徑上的指定廟宇成功打卡拍照上傳，即可獲得 MALENE亮顏小皂，更有機會抽中知名運動品牌好禮與 百元媽祖紅包。

詳細活動資訊，請見官方網站、FB粉絲專頁與IG。

▼MALENE 媚鹷結合《登山世界APP》，舉辦媽祖全程九天八夜的 《登峰皂極》健行活動，紀錄信眾每一步的祈福足跡。（圖／MALENE 媚鹷提供）

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