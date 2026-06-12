台灣科技軟實力前進非洲 240台電腦捐賴索托12校嘉惠萬名學童

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【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為打破地域限制、提供資訊學習的機會，科丁聯盟協會、中華奧林匹克委員會及賴索托奧林匹克委員會於今(12)日下午3時，在高雄市議會攜手舉辦「資訊無界 – 跨國智慧光明燈電腦捐贈儀式」，由科丁聯盟協會和中華奧林匹克委員會共同捐贈240組電腦至賴索托12所學校，協助非洲賴索托提升資訊教育資源，展現台灣民間與體育界深厚的國際關懷與科技軟實力。

本次捐贈儀式貴賓雲集，中華奧林匹克委員會由蔡家福主席率朱文貴執行委員、徐孝慈秘書長及曾文宏副秘書長出席；科丁聯盟協會則由劉文堂總會長、田國書秘書長代表出席。現場亦有來自普賢教育基金會及非洲馬拉威的貴賓共同見證這次跨國合作備忘錄簽署。

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科丁聯盟協會劉文堂總會長表示，期盼這批電腦設備，為賴索托的青年開啟更多數位學習的機會，科丁聯盟也將提供賴索托老師相關的培訓課程。中華奧會蔡家福主席感謝賴索托奧會積極協調在地產官學資源確保教育資源順利落地，本次跨國合作也加深了台灣與國際奧會的友誼。

賴索托奧會莫拉雷執行長也在線上代表賴索托奧會表達感謝，本計劃將嘉惠超過一萬名賴索托學童，並透過沃達康 (Vodacom) 基金會合作擴大執行能量。

普賢教育基金會的天定同學來自賴索托，目前在銘傳大學就讀，他從自身經驗出發，提到非洲學校普遍缺乏硬體資源，這次捐贈的電腦設備最高興的會是學校的孩子們。

本次捐贈240組電腦設備已順利打包完畢，這批物資將於15日正式啟運至賴索托，為當地的資訊環境與注入全新能量。（圖╱高雄市議會提供）