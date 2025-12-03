台灣稀土太依賴中國 澳紐商會籲與澳洲合作

▲澳洲紐西蘭商會今（3）日發布《澳洲紐西蘭商會2025白皮書》，其中呼籲台灣與澳洲深化關鍵礦產夥伴關係。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台灣有超過95%的稀土元素進口來自中國。如此高度集中讓供應易受到地緣政治風險，影響供貨穩定度。澳洲紐西蘭商會今（3）日發布《澳洲紐西蘭商會2025白皮書》，其中呼籲台灣與澳洲深化關鍵礦產夥伴關係，並且在台灣本地投資本地精煉、加工與回收能力。



澳紐商會自1991成立，今年已是第6年發表白皮書，內容聚焦在投資、地熱、礦業、光電及擴大聽力醫療承保範圍等。



白皮書中表示，鋰、鈷、鎳與稀土元素等礦產是半導體、電動車電池與零組件不可或缺的原料，但台灣有超過95% 的稀土元素進口來自中國，如此高度集中構成供應風險，因為任何地緣政治緊張、出口限制都可能危及台灣製造業所需的供應鏈，像是中國2023年對鎵實施出口管制，導致全球價格飆升27%。



同時間，台灣缺乏具規模的關鍵礦產儲量，且上游加工能力極為有限，每年進口約3,000 噸稀土，但國內僅有1至2家本土企業參與精煉或加工。



而澳洲是全球關鍵礦產最豐富的國家之一，擁有大量儲量與生產能力，不僅是全球最大鋰生產國，2023 年占全球鋰產量近半，亦為僅次於中國的第二大稀土礦產國。澳洲擁有大量鎳、鈷、錳、高純度矽砂與稀土元素儲量，是電池金屬與釹等稀土元素的主要來源。



澳洲大量關鍵礦產目前以濃縮物形式出口至中國進行加工。這提供台灣機會透過直接與澳洲合作，可將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴中國的價值鏈。



澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）致詞提到，台灣出口產品中有40%是半導體，而稀土和一些特殊金屬正是先進晶片所須材料，「澳洲擁有全球最大的可開採關鍵礦物資源，我們也正在尋求擴大產能」，給全球夥伴提供穩定供應。



因此，白皮書建議台灣政府成立關鍵礦產工作小組，由經濟部官員、半導體、電池與綠能產業領袖，以及學術專家共同參與，編制台灣對戰略礦產的需求地圖，並定期更新採購與儲備計畫，類似能源領域現行的協調機制。



他們也呼籲在「能源與礦產貿易投資合作會談」（JEMTIC）基礎上，台灣應推動與澳洲建立全面性的雙邊關鍵礦產夥伴關係，以穩定價格長期採購澳洲的鋰、稀土濃縮物、高純度矽砂等原料。



最後，澳紐商會也提到，台灣目前的稀土回收雖有成長，但仍處於初期階段，隨著回收與加工產業逐步健全，台灣將建立一個自主緩衝機制，以因應外部供應衝擊，並補足來自澳洲的原料與日本的高精煉產品供應。



對於期望澳洲廠商來台投資精煉廠，或是台灣比照日本模式赴歐投資？澳紐商會執行長劉少浡說明，台灣本身煉化及回收技術相當先進，但是對於來源並不明確，部分來自地緣政治比較不穩定的國家，另一開就是從舊電器回收。



他表示，畢竟台灣沒有礦產，而礦產運輸成本較高，因此認為台灣從事循環經濟廠商可以直接到澳洲跟礦產源頭去做合作，經濟效益會比較高。

