台灣稀土太依賴中國 澳紐商會籲與澳洲合作
[NOWnews今日新聞] 台灣有超過95%的稀土元素進口來自中國。如此高度集中讓供應易受到地緣政治風險，影響供貨穩定度。澳洲紐西蘭商會今（3）日發布《澳洲紐西蘭商會2025白皮書》，其中呼籲台灣與澳洲深化關鍵礦產夥伴關係，並且在台灣本地投資本地精煉、加工與回收能力。
澳紐商會自1991成立，今年已是第6年發表白皮書，內容聚焦在投資、地熱、礦業、光電及擴大聽力醫療承保範圍等。
白皮書中表示，鋰、鈷、鎳與稀土元素等礦產是半導體、電動車電池與零組件不可或缺的原料，但台灣有超過95% 的稀土元素進口來自中國，如此高度集中構成供應風險，因為任何地緣政治緊張、出口限制都可能危及台灣製造業所需的供應鏈，像是中國2023年對鎵實施出口管制，導致全球價格飆升27%。
同時間，台灣缺乏具規模的關鍵礦產儲量，且上游加工能力極為有限，每年進口約3,000 噸稀土，但國內僅有1至2家本土企業參與精煉或加工。
而澳洲是全球關鍵礦產最豐富的國家之一，擁有大量儲量與生產能力，不僅是全球最大鋰生產國，2023 年占全球鋰產量近半，亦為僅次於中國的第二大稀土礦產國。澳洲擁有大量鎳、鈷、錳、高純度矽砂與稀土元素儲量，是電池金屬與釹等稀土元素的主要來源。
澳洲大量關鍵礦產目前以濃縮物形式出口至中國進行加工。這提供台灣機會透過直接與澳洲合作，可將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴中國的價值鏈。
澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）致詞提到，台灣出口產品中有40%是半導體，而稀土和一些特殊金屬正是先進晶片所須材料，「澳洲擁有全球最大的可開採關鍵礦物資源，我們也正在尋求擴大產能」，給全球夥伴提供穩定供應。
因此，白皮書建議台灣政府成立關鍵礦產工作小組，由經濟部官員、半導體、電池與綠能產業領袖，以及學術專家共同參與，編制台灣對戰略礦產的需求地圖，並定期更新採購與儲備計畫，類似能源領域現行的協調機制。
他們也呼籲在「能源與礦產貿易投資合作會談」（JEMTIC）基礎上，台灣應推動與澳洲建立全面性的雙邊關鍵礦產夥伴關係，以穩定價格長期採購澳洲的鋰、稀土濃縮物、高純度矽砂等原料。
最後，澳紐商會也提到，台灣目前的稀土回收雖有成長，但仍處於初期階段，隨著回收與加工產業逐步健全，台灣將建立一個自主緩衝機制，以因應外部供應衝擊，並補足來自澳洲的原料與日本的高精煉產品供應。
對於期望澳洲廠商來台投資精煉廠，或是台灣比照日本模式赴歐投資？澳紐商會執行長劉少浡說明，台灣本身煉化及回收技術相當先進，但是對於來源並不明確，部分來自地緣政治比較不穩定的國家，另一開就是從舊電器回收。
他表示，畢竟台灣沒有礦產，而礦產運輸成本較高，因此認為台灣從事循環經濟廠商可以直接到澳洲跟礦產源頭去做合作，經濟效益會比較高。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
AI狂潮風險！1995年兩項關鍵決策 導致美國稀土被中國掌控
中國祭稀土管制 經濟部：強化國內精煉 2030年前滿足3分之1需求
中國稀土出口管制 童子賢：「別小看美國」火力全開生產未必不行
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 348
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 10
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 166
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 3
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
桃園楊梅山林秘境～藏身綠意小路！一週只營業三天的柴燒窯烤麵包店
桃園楊梅近年愈來愈多走向自然系與森林系的小店，而這家 「普勒小姐柴燒窯烤麵包」是楊梅在地風土氣息很受歡迎的小店，這也是我第二次前往，不是在熱鬧大馬路旁，而是藏身於綠意盎然的小路深處，沒有現代化的高級麵包坊，而是擁有傳統窯烤、手作、柴燒香氣、天然原料的質樸空間，更不是每天都能買到的麵包店，而是一週只營業三天、採預訂、每日限量的窯烤工作坊，限量出爐。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 6
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 139
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 5 小時前 ・ 1
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 23 小時前 ・ 19
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 26
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 42
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1