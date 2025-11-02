台灣稀土提煉回收 工研院2026年啟動技轉

（中央社記者潘智義台北2日電）中國日前管制稀土出口使美中關係再度緊張，雖然10月30日「川習會」在雙方讓步下降溫，但稀土對於產業發展的重要性仍是各國不容忽視的戰略議題。工研院表示，台灣應優先鎖定本土淨零需要與產業前景看好的無人機、機器人、電動車馬達等使用稀土的提煉暨回收技術。

工研院指出，工研院技術開發以此為產業推動目標，將含稀土之各式可取得資源，提煉為稀土氧化物、金屬與合金，預計2026年啟動技轉民間業者。

廣告 廣告

美國總統川普10月30日在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。會後，川普表示雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易，順利緩和日前因稀土管制而急劇升溫的美中關稅戰。

川普會後表示，與習近平會談後已消除稀土供應的「障礙」，雙方達成為期1年的可延展協議。他也強調，「所有稀土（問題）都已經解決，而且這是為了全世界。」川普補充說協議為期1年，每年都會重新談判。

針對稀土對台灣產業發展的應用，工研院材料與化工研究所組長曹申接受中央社記者電訪表示，台灣現階段在節能減碳的政策推動下，傳統馬達的設計與製造成熟，但高耗能的傳統馬達將朝向更省電、更輕巧的高效馬達轉換。

他舉例，如電動車馬達若可以減重，且轉換效率提高，耗電量便大幅降低。而高效馬達目前主流材料設計，即以含輕稀土釹（Nd）之釹鐵硼永久磁石為主流；若有高溫、高負載與高轉速的環境需求，則需要添加重稀土鏑（Dy）等。

曹申表示，一般產業上應用的稀土元素有15個，再加上2個常與稀土伴生的元素，共17個歸類為輕重稀土族的化學元素。

工研院目前主要針對產業需求最高的「釹」與「鏑」兩稀土元素，進行相關提煉與精煉技術研發，已規劃2026年啟動技術移轉給民間產業。盼由此建立國內可自主生產的永磁合金，提升國內稀土自給率，降低進口依賴，韌化國內磁材供應能量。

提到稀土應用及可能受影響的領域，部分媒體報導常提到與地緣政治密不可分的半導體產業。但曹申解釋，半導體製程直接使用稀土的量並不特別突出，材料部分以化學機械拋光為主，在高介電材料與半導體設備上，也用到一些稀土；但觀察台灣半導體產業應用直接受控風險，實際上遠低於電動（機）車，與所有和馬達或需轉動電機件相關的產業。

其他包括部分鋰電池也有加一點點稀土，相對而言，日常生活常見的電動牙刷等使用金屬氫電池，使用到稀土量比較多。

在軍工應用方面，曹申表示，工研院團隊並未碰觸相關領域研發與製造；但從解析國際技術資訊可窺知，包括吸波、匿蹤、夜視、導向等重要功能需求上，稀土有其無可取代的重要性。

關於台灣稀土自主化技術研發進度，工研院說明，稀土與永磁合金原材料技術鏈，目前研發的最大挑戰仍在「環保、能耗、成本」的系統性平衡上。

團隊將工研院材化所過去深耕半導體與光電業累積的廢酸、廢水循環與減廢技術，導入稀土提煉流程，降低排放並提升化學藥劑回收使用率。目前新製程可減少廢棄物約50%、化學品使用量逾40%、能耗降低約20%（目標於明年底達30%），兼顧合規與經濟性，並提升量產可行性，為現階段團隊努力方向。

工研院說明，經濟部科技專案自2023年至2026年，第1年建立研發設備，去年起導入具體研發，優先聚焦釹（Nd）與鏑（Dy），已經可將含稀土約5%的礦級資源，提煉至純度99.9%稀土氧化物與金屬，並「配方化」製得釹鐵硼（NdFeB）合金，目前正與國內廠商與學術單位合作測試中，目標在2026年啟動相關技術移轉。（編輯：張良知）1141102