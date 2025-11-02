台灣稀土提煉回收 工研院2026年啟動技轉
（中央社記者潘智義台北2日電）中國日前管制稀土出口使美中關係再度緊張，雖然10月30日「川習會」在雙方讓步下降溫，但稀土對於產業發展的重要性仍是各國不容忽視的戰略議題。工研院表示，台灣應優先鎖定本土淨零需要與產業前景看好的無人機、機器人、電動車馬達等使用稀土的提煉暨回收技術。
工研院指出，工研院技術開發以此為產業推動目標，將含稀土之各式可取得資源，提煉為稀土氧化物、金屬與合金，預計2026年啟動技轉民間業者。
美國總統川普10月30日在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。會後，川普表示雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易，順利緩和日前因稀土管制而急劇升溫的美中關稅戰。
川普會後表示，與習近平會談後已消除稀土供應的「障礙」，雙方達成為期1年的可延展協議。他也強調，「所有稀土（問題）都已經解決，而且這是為了全世界。」川普補充說協議為期1年，每年都會重新談判。
針對稀土對台灣產業發展的應用，工研院材料與化工研究所組長曹申接受中央社記者電訪表示，台灣現階段在節能減碳的政策推動下，傳統馬達的設計與製造成熟，但高耗能的傳統馬達將朝向更省電、更輕巧的高效馬達轉換。
他舉例，如電動車馬達若可以減重，且轉換效率提高，耗電量便大幅降低。而高效馬達目前主流材料設計，即以含輕稀土釹（Nd）之釹鐵硼永久磁石為主流；若有高溫、高負載與高轉速的環境需求，則需要添加重稀土鏑（Dy）等。
曹申表示，一般產業上應用的稀土元素有15個，再加上2個常與稀土伴生的元素，共17個歸類為輕重稀土族的化學元素。
工研院目前主要針對產業需求最高的「釹」與「鏑」兩稀土元素，進行相關提煉與精煉技術研發，已規劃2026年啟動技術移轉給民間產業。盼由此建立國內可自主生產的永磁合金，提升國內稀土自給率，降低進口依賴，韌化國內磁材供應能量。
提到稀土應用及可能受影響的領域，部分媒體報導常提到與地緣政治密不可分的半導體產業。但曹申解釋，半導體製程直接使用稀土的量並不特別突出，材料部分以化學機械拋光為主，在高介電材料與半導體設備上，也用到一些稀土；但觀察台灣半導體產業應用直接受控風險，實際上遠低於電動（機）車，與所有和馬達或需轉動電機件相關的產業。
其他包括部分鋰電池也有加一點點稀土，相對而言，日常生活常見的電動牙刷等使用金屬氫電池，使用到稀土量比較多。
在軍工應用方面，曹申表示，工研院團隊並未碰觸相關領域研發與製造；但從解析國際技術資訊可窺知，包括吸波、匿蹤、夜視、導向等重要功能需求上，稀土有其無可取代的重要性。
關於台灣稀土自主化技術研發進度，工研院說明，稀土與永磁合金原材料技術鏈，目前研發的最大挑戰仍在「環保、能耗、成本」的系統性平衡上。
團隊將工研院材化所過去深耕半導體與光電業累積的廢酸、廢水循環與減廢技術，導入稀土提煉流程，降低排放並提升化學藥劑回收使用率。目前新製程可減少廢棄物約50%、化學品使用量逾40%、能耗降低約20%（目標於明年底達30%），兼顧合規與經濟性，並提升量產可行性，為現階段團隊努力方向。
工研院說明，經濟部科技專案自2023年至2026年，第1年建立研發設備，去年起導入具體研發，優先聚焦釹（Nd）與鏑（Dy），已經可將含稀土約5%的礦級資源，提煉至純度99.9%稀土氧化物與金屬，並「配方化」製得釹鐵硼（NdFeB）合金，目前正與國內廠商與學術單位合作測試中，目標在2026年啟動相關技術移轉。（編輯：張良知）1141102
其他人也在看
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 天前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 22 小時前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽G7》大谷翔平遭3分砲重擊退場！爭冠殊死戰藍鳥先開張【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，台灣時間11月2日，加拿大Rogers Centre將決定出誰會是笑到最後的隊伍，多倫多藍鳥想在家裡封王，先發大任交給老將Max Scherzer，而懸崖邊走一回的道奇確定由大谷翔平先發出戰！Yahoo奇摩運動 ・ 5 分鐘前
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 10 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
昔稱粿粿一臉無害！范姜彥豐甜喊「怎麼騙我都信」 網嘆：輸得徹底
明星夫妻檔粿粿、范姜彥豐2022年結婚育有1女，沒想到3年過後風雲變色，范姜彥豐29日痛心踢爆粿粿婚內出軌，對象則是「棒棒堂」男星王子（邱勝翊），掀起外界熱議。回顧過往夫妻倆一起上綜藝節目，范姜彥豐曾稱粿粿「一臉無害」，甚至甜喊「怎麼騙我都信」，沒想到現在女方卻被踢爆偷吃王子，令人不勝唏噓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 1 天前
公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 天前
世界大賽／除了山本由伸G7全員皆兵 大谷翔平先發或後援道奇這樣回
世界大賽G6道奇在9局下差點因為佐佐木朗希投球失控出大事，最後只好緊急拉上原訂G7先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，最終葛拉斯諾僅用3球就下莊，替道奇3：1擊敗藍鳥逼出G7，至於搶7大戰的投手將如何調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示「未定。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
知情人士+1？王子被逼問要公開了嗎...粿粿「嚇到尖叫」超真實反應曝
粿粿與范姜彥豐結婚3年，近來屢傳婚變，范姜彥豐29日大動作點名粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引發外界震驚，兩人過往曖昧互動如今也一一遭挖。王子2021年參加運動實境節目《全明星運動會》，與紅隊隊經理粿粿、隊友胡釋安、胡祖薇有著好交情，4人去年底曾登上胡瓜YouTube節目《下面一位》，玩起交換禮物遊戲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前