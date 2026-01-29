台灣稅負其實超低？人均繳16.7萬比這些國家都低 「3大慘業」讓稅收下滑

人工智慧（AI）需求暢旺，台灣去（2025）年出口、經濟成長率成績亮眼，財政部統計處在27日發布的「近期經貿與稅收情勢」專題指出，台灣2025年賦稅負擔率（稅收占GDP比率）為13.3%，創近4年新低。對此，財經作家游庭皓29日在臉書貼出相關數據指出，台灣稅負負擔相當低，與主要國家存在差距，去年約有4成戶數不用繳稅。

財政部統計數據顯示，2025年賦稅負擔率加計社會安全捐前，為13.3%（加計後約為20.3%），年減1.3個百分點，遠低於南韓（17.7%）、美國（19.6%）、日本（20.5％）等國家。財政部說明，2025年綜所稅、營所稅表現尚佳，但房市、車市轉淡，及部分傳產復甦緩慢，全台賦稅收入微減0.3%，較預算數短少505億元，達成率約為99%。

歐洲多數國家20%起跳 台灣 賦稅負擔有差距

游庭皓在臉書貼出經濟合作暨發展組織（OECD）主要國家數據對比，台灣人稅負負擔相當低，以賦稅負擔率衡量，明顯低於美日韓及多數歐洲國家（20%至45% ）的水準，且存在一段差距；換算至個人層次看，2025年台灣每人稅負約16.7萬元，大致與2024年相當，沒有明顯跳升。

廣告 廣告

游庭皓分析，這反映出台灣長期採取簡政、輕稅的制度選擇，政府的公共服務多仰賴穩定稅基與經濟成長，而非高稅率支撐。他也提到，此外去年因GDP成長速度快於稅收成長，讓稅收占GDP比例反而下滑，台灣約有4成戶數不用繳稅，顯示僅靠少數產業的擴張，便足以支撐政府稅收。

更多風傳媒報導

