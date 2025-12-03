台灣穩定幣何時上路 彭金隆：最快明年下半年

（中央社記者王承中台北3日電）立委關注台灣穩定幣上路時間，金管會主委彭金隆今天表示，如果一切順利的話，穩定幣的母法在本會期送立法院，並排進議程，有可能在下會期三讀通過，而金管會會在半年內完成子法公布，他認為最快明年下半年才有可能完成法制作業。

立法院財政委員會今天審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法部分條文修正草案，邀請金管會主委彭金隆列席備詢。

國民黨立委賴士葆詢問，台灣版穩定幣是否上路，第一階段是否開放銀行機構才能發行。彭金隆指出，穩定幣還沒有上路。雖然穩定幣的母法草案，參考歐盟加密資產市場規範（MiCA），並無限制只有金融機構可以發行，但初步與央行的共識，基於風險管理角度，初步由金融機構先發行。

賴士葆詢問，台灣版穩定幣是否有上路時間表，3個月或半年內。彭金隆表示，本週行政院政務委員會主持穩定幣的第3次審查會，大家的共識度應該很高。

彭金隆指出，如果一切順利的話，母法在行政院會通過後，本會期能夠送立法院，並排進議程，有可能在下會期完成三讀通過，而金管會會在半年內完成子法公布，他認為最快明年下半年才有可能完成法制作業。

賴士葆指出，所以可以期待明年6、7月上路。彭金龍表示，立法通過，子法公布後，就可以開始實施，如果明年完成立法，就可能在明年實施，不確定7月能否實施，還是要看立法院通過的時間。站在行政機關的立場就是穩定推動，金管會能做的都做了，其他部分就要看社會及各部會共識，以及立法院的審查。（編輯：蘇志宗）1141203