台灣穩定幣未必穩定？童子賢提「經典泡沫案例」籲步步為營：推動有一大矛盾點

今（2025）年被稱為「穩定幣（Stablecoin）元年」，源於美國總統川普（Donald Trump）7月正式簽署俗稱天才法案的「指導與建立美國穩定幣國家創新法案」（Genius Act），推進加密貨幣監管進程，當時加密貨幣市值應聲飆破4兆美元大關；本月初，金管會主委彭金隆也在立法院說明台灣穩定幣推動時間表。和碩董事長、玉山科技協會理事長童子賢11日在論壇中強調，想要真正透過穩定幣「穩定」，就必須有完備的制度、嚴謹的監管，若走得太快，恐反對金融秩序帶來負面影響。

隨著數位資產與區塊鏈技術越趨成熟，加密貨幣市場蓬勃發展，針對被視為相關交易重要基礎設施的穩定幣，今年6月27日，金管會將「虛擬資產服務法草案」報到行政院審議，草案中即納入「穩定幣子法」。彭金隆2日在立法院備詢時說明，穩定幣審查共識度很高，行政院母法預計本會期能夠送立法院，並於下個會期三讀，而後金管會將在半年內完成子法公布，最快要等到明年下半才可能完成法制作業，但仍要看立法院會通過的時間。

提南海泡沫、金本位制度 童子賢： 去中心化技術與監管產生矛盾

玉山科技論壇11日舉辦「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」研討會，童子賢坦言對於穩定幣的態度傾向「穩健」，或許有人認為他是保守，但貨幣制度牽一髮而動全身，須步步為營謹慎以對，許多為了追求穩定而設計的制度，最終都帶來了泡沫信任危機。他表示，自己想到了1720年的「南海泡沫」為例指出，也想到了現在的美國總統川普（Donald Trump）政府，國債壓力沉重下，政府以「南海有無窮財富」為名，試圖創造穩定，但股票炒高後卻贏來泡沫化，最終造成國家信用大幅受損，金融市場受創。

童子賢還提及二戰後美元與黃金掛鉤的金本位制度，表示同樣是想強化穩定，但隨著戰後經濟規模擴張、黃金供給不足，美國在1971年就放棄了金本位制度，而後美元就如脫韁野馬，開始了「海闊天空」的局面，但也引發了諸多問題。他並對比如今的虛擬貨幣、去中心化技術，強調不能只看到科技方便的一面，要注意背後的風險；他更點出，事實上全球許多強勢經濟體本身傾向加強中央管控，去中心化等同於背道而馳，因此推動時會遭遇許多矛盾。他總結，追求穩定要步步為營，要保持新科技的彈性，又能在制度上穩定，才能做到真正的穩定幣，這需要成熟的討論。

