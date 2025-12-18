台灣穩定幣發行倒數！ 專家點名三大應用場景

【緯來新聞網】台灣穩定幣發行進度邁入關鍵階段，隨著金管會推動《虛擬資產服務提供者專法》（VASP）立法，穩定幣首度被明確納入監管架構，主管機關也多次釋出「開放但審慎」的政策訊號，未來台幣計價穩定幣可望以金融機構或合規業者為核心發行。台灣是否能順利接軌全球穩定幣浪潮，成為市場高度關注的焦點。

目前穩定幣發展已不再是美元獨舞，日本10月底正式推出全球首個與日圓掛鉤的穩定幣，顯示穩定幣正從加密市場走向主流金融體系。政大風保系教授謝明華在緯來財經節目《投資聊一SHOT》中提到，穩定幣最初的用途其實是加密貨幣投資人的避險工具，讓資金在鏈上就能暫時停泊，避免高額換匯與交易成本；但隨著鏈上交易效率與即時清算優勢逐漸被驗證，穩定幣的角色已擴大為新型支付工具，特別是在跨境支付與企業資金管理領域，潛在效益明顯。



不過，加密市場10月初爆發史上最大清算潮，單日市值蒸發約4,500億美元，市場焦點之一正是市值第三大的穩定幣USDe。謝明華指出，USDT、USDC等主流穩定幣多採「鏈下儲備」模式，發行時需有等值法幣或高流動性資產作為支撐；但USDe屬於「鏈上儲備」型穩定幣，以比特幣、以太幣等波動性資產搭配對沖操作維持價格穩定，一旦市場劇烈波動，流動性與風險便容易同步放大，與過去UST事件的結構風險相似，也成為各國監管趨嚴的重要警示。



談回台灣，謝明華說明，目前與穩定幣最直接相關的進度，是VASP專法已進入立法院討論階段，但台灣對穩定幣作為「支付工具」的討論仍有深化空間。他認為，台幣穩定幣的實際需求可能來自三大方向：

1、台灣外貿規模龐大，可望有效降低跨境支付成本

2、企業資金管理與結帳流程可因穩定幣的「可程式化」特性，加速自動化並縮短作業時間

3、面對部分新興市場外匯管制，穩定幣有助降低應收帳款回收延遲所帶來的外匯風險。



最後，他也提醒，穩定幣屬於新技術，金融機構若過於躁進導入，可能因技術與風控人才尚未完全到位而產生非預期風險，主管機關在發行資格、儲備資產與使用場景上的規範，將是台灣穩定幣能否穩健發展的關鍵。



