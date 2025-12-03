台灣穩定幣3應用場景曝光，發行倒數？中國剛定調「非法」 金管會說明規劃

今年7月，除對等關稅引發全球關注外，美國總統川普（Donald Trump）正式簽署俗稱天才法案的「指導與建立美國穩定幣國家創新法案」（Genius Act），推進加密貨幣監管進程，當時加密貨幣市值應聲飆破4兆美元大關，這也讓今（2025）年被成為「穩定幣（Stablecoin）元年」。對於立委關切台灣穩定幣推動期程，金管會主委彭金隆今（2）日說明，預計最快最快明年下半才可能完成法制作業。

穩定幣是專門設計來對抗加密貨幣市場的劇烈波動，穩定幣通常與美元或其他穩定資產掛鉤，保持相對穩定的價格，外界一般多解讀，川普力推穩定幣，鞏固美債地位是其考量之一。今年6月27日，金管會將「虛擬資產服務法草案」報到行政院審議，上（11）月中旬，金管會主委彭金隆在立法院財政委員會中提到，金管會先就穩定幣發行面做規範，就目前國際經驗來看，應用場景包括支付、跨國交易匯兌與虛擬資產交易等。

金管會主委彭金隆3日至立法院備詢。（柯承惠攝）

國民黨立委賴士葆今再於財委會中問及穩定幣相關議題，期程方面，彭金隆說明，本周將進行穩定幣的第3次審查會，大家的共識度很高，若順利的話，行政院會通過後母法預計本會期能夠送立法院，並排進議程，並於下個會期三讀，而後金管會會在半年內完成子法公布，他認為，最快明年下半年才有可能完成法制作業，但還是要看立法院的通過時間。

央行日前表態納管穩定幣 金管會：初步擬由 金融機構先發行

賴士葆會中問及，台灣版穩定幣第一階段是否開放銀行機構才能發行？彭金隆指出，穩定幣尚未上路，穩定幣的母法草案參考歐盟加密資產市場規範（MiCA），並無限制只有金融機構可以發行，但初步與央行共識是，基於風險管理角度，初步由金融機構先發行。中央銀行（央行）態度方面，央行日前曾表示，穩定幣未來若延伸至實體經濟支付，將可能成為跨境支付的新工具，後續將研議業者應申報資料的作業流程及規範，這也是首度表態納管穩定幣。



另外，值得注意的是，在台灣版穩定幣推上日程之際，根據《中央社》報導，中國人民銀行近日剛召開「打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制」跨部門會議，並首度將穩定幣定位為「非法虛擬貨幣」，更指穩定幣存在被用於洗錢、詐騙的風險。中國媒體人民網報導，該場會議指出，虛擬貨幣投機炒作有所提升，而虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

