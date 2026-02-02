台灣穩定攸關日本存亡 片山和之：日台應深化供應鏈互補關係

日本台灣交流協會代表片山和之。（資料畫面）

日本台灣交流協會代表片山和之日前接受電視節目《國際辯論社》專訪，該節目於2月1日正式播出。片山和之在訪談中強調，台灣對於日本而言，不僅是共享價值的合作夥伴，更在地理與戰略上具備「攸關存亡」的重要性，他感性表示，駐台兩年多來，每天都能確信台灣是日本極為重要、且無可替代的朋友。

片山和之於專訪中指出，日台關係目前正處於戰後以來最佳狀態，他將雙邊關係歸納為四個面向：共享民主價值、重要經濟夥伴、深厚的人文交流，以及共同追求台海和平。他認為，像台灣這樣自由、民主且穩定的社會就在日本鄰近地區，對日本的生存與安全至關重要，而日台未來的合作方向，更將深刻影響亞洲的整體發展。

廣告 廣告

針對產業布局，片山和之特別談及台積電赴日本熊本設廠一事。他認為，台灣在先進製程領域領先全球，而日本則在材料與製造設備方面具備優勢，雙方應形成「互補關係」而非競爭，尤其在當前的經濟安全保障框架下，建立穩韌的供應鏈、共同培養數位與半導體人才是當務之急，他也提到，去年底簽署的新版數位貿易協定，將為未來AI與高科技戰略領域的合作奠定堅實基礎。

除了科技與經濟，片山和之也看好日台在防災救災、環境能源、公共衛生及海底電纜安全等領域的進一步合作。他特別分享一段外交軼事，提到日本前首相石破茂曾對台灣避難所的設施感到非常驚豔與感動，認為台灣在災後緊急安置中，對災民隱私與生活品質的周全考量，非常值得日本學習。

片山和之最後強調，「信任」是日台關係最重要的基礎，建立在信任之上的互利合作，將使雙方在面對全球性挑戰時更具韌性。





更多《鏡新聞》報導

切割黃國昌後突開炮「藍白日本行」 館長批在野沒勇氣跟中國談

日議員拋「台日貓熊交流」 國台辦震怒：不容國寶淪媚日輸誠工具

中國為「台灣有事」二度狀告聯合國 日本大使強硬反駁