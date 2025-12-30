台灣空域被迫繞飛 民航局估國際航班延誤潮來襲

（國際中心／綜合報導）中共自29日起於台海周邊展開「正義使命－2025」軍演，並在今（30）日上午8時至晚間6時進行實彈射擊，嚴重衝擊台北飛航情報區（FIR）空域使用。交通部民用航空局表示，預估國際線超過10萬名旅客受影響，國內往返金門68架次、馬祖16架次全數取消，國內旅客約6000人受波及。

圖／桃園國際機場。（資料畫面）

民航局指出，今8時至18時台北FIR表定國際航班包括國際出發約296架、抵達約265架、過境約296架，多數須改道、延後或調整高度，僅東北面往返日本的R595、R583及M750等少數航路未受影響。國內線則以金門、馬祖航路「完全被危險區阻隔」最為嚴重，本島及澎湖、七美、望安、綠島、蘭嶼等航線則可正常飛航；航空公司考量班機若飛出恐無法返程，決定全天取消金門、馬祖航班，並規畫演習結束後視情況加開班機疏運。

廣告 廣告

民航局說明，中國民航單位今晨7時30分發布飛航公告（NOTAM），自8時至18時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入。台北FIR共14條國際航路及4條國內航路，此7處危險區涵蓋大部分航路，導致演習期間多數國際航線無法使用，必須由航管帶離、改飛替代路線或調整流量。

依國際民航組織相關規範，任何影響航路使用的演訓活動，原則上應至少提前7日發布公告，並事前與受影響飛航情報區充分協調；民航局批評，中方僅提前1日逕自發布，已嚴重違反國際慣例與飛航安全精神。交通部並以新聞稿「嚴厲譴責中國無視區域飛航安全及民眾權益的粗暴及挑釁行為」，強調此舉等同將飛航安全與旅客權益置於不顧。

因台北FIR航路大幅受限，可供航機等待與調整的空域不足，飛航服務總台已與周邊FIR協調啟動「流量管制」，透過航管引導避開危險區或使用替代航路，預期國際航班將出現明顯延誤，且軍演結束後仍會出現一段「遞延」期，須逐步消化擁塞流量。民航局已要求航空公司起飛前備載足夠油量，並事先向旅客說明可能延誤。

交通部長陳世凱已指示民航局與國防部及相關單位緊密合作，即時掌握空域動態，以「安全第一」為最高原則，在確保飛安前提下盡量維持空運秩序。民航局也要求各航空公司，若有航班取消或延誤，務必透過簡訊、官網或App主動通知旅客，並呼籲今日有行程的民眾，出門前務必先查詢最新航班資訊，抵達機場後留意電子看板與廣播，以便及時調整行程。

更多引新聞報導

終於認愛！林俊傑公開小20歲網紅女友 「一家四口」首曝光甜照

美股年終翻黑拖累 台股開盤跌逾170點、回測28600

