台灣空軍如何安全撐過初教機「空窗八年」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新式初教機計畫它必須被視為台灣未來二十年「下一代飛官生成系統」的重建工程。（維基百科）





高雄岡山基地T-34C初級教練機的失事，兩位資深中校飛官的英勇殉職，再度撕裂了台灣社會的心，也讓國人將目光重新聚焦於空軍初級飛行訓練體系的沉痾。隨後，國防部長顧立雄迅速做出政策回應，表示將於民國116年5月底前完成新式初教機的建案，並積極爭取117年度預算啟動籌購作業。

​

消息一出，輿論彷彿鬆了一口氣。媒體標題充斥著「新機將至」的樂觀氛圍，多數人認為既然建案時間表已經敲定，問題終將迎刃而解。然而，若我們冷靜地將國防部的時間軸放在現實的建軍備戰規律上分析，便會赫然發現：真正的危機，其實在政策宣布的這一刻才剛開始。

廣告 廣告

​

今天中華民國空軍最迫切、最值得關心的命題，根本不是未來要買哪一架性能優異的初教機，而是從現在開始，到新機正式形成完整訓練能量之前，這段長達五至八年的「戰力與飛安空窗期」，台灣究竟該如何安全走過？

​

這才是兩位殉職飛官用生命代價，留給台灣國防最沉重、也最關鍵的課題。

​

致命的「建案主義」：被時間軸掩蓋的八年空窗

​

在台灣的國防決策文化中，長期存在一種「建案等於解決問題」的官僚迷思。彷彿只要國防部開了會、部長簽了字、預算送進立法院，眼前的危機就自動宣告化解。這種「硬體本位」的思維，往往引導公眾輿論將焦點放在「國機國造還是外購」、「預算幾百億」等政治口水上，卻選擇性地忽略了建軍備戰中殘酷的「時間科學」。

​

我們不妨拉開一個現實的時間軸：即便民國 116 年（2027 年）5 月如期完成新式初教機的建案，117 年順利獲得立法院預算支持，接下來的程序包含：全球邀標與商務談判、合約簽署、生產線建立（若是國造則涉及原型機設計與試飛認證）、出廠測試、首批交機。

​

交機之後，事情才只做了一半。空軍必須將第一線最資深的教官抽調出來進行「換裝訓練」，編寫全新的教學教範，隨後重建整套初級飛行訓練體系。參考國際上換裝教練機的歷史經驗，從政策決策到第一批飛官學員真正坐進新機艙、完成訓期並形成完整的戰力鏈，保守估計需要 5 到 8 年的時間。

​

這意味著，一直到民國 122 年（2033 年）甚至更晚之前，中華民國空軍的年輕雛鷹，依舊必須毫無選擇地依靠這批服役超過四十年、歷經無數次大修的 T-34C 機隊，在岡山的天空咬牙撐下去。

​

這是一個無法迴避、也無法靠政治口號加速的冷酷現實。在這危險的 8 年過渡期中，隨著舊機體金屬疲勞的加劇、全球零件供應鏈的斷線、以及地勤維修壓力的爆棚，飛安風險將呈現幾何級數的上升。如果國防部此時不立即啟動一套「過渡期全面風險管理計畫」，那麼未來的 8 年，岡山基地將可能成為每一位飛行學員家長揮之不去的夢魘。

​

他山之石：全球大國如何熬過教練機更迭的陣痛？

​

台灣並不是唯一面臨教練機新舊交替青黃不接的國家。縱觀國際航空建軍史，許多地緣政治壓力巨大、或正面臨預算與技術瓶頸的國家，都曾遭遇過相同的「戰力與安全空窗期」。

​

尤其是當今世界最強大的美國空軍，其新一代 T-7A「紅鷹」教練機因為軟體與彈射椅工程延宕，導致其過渡期長達十餘年。然而，美、英、以、澳等國並未讓飛官暴露在盲目的風險中，而是透過「非典型」的制度創新，找到了生存之道。

​

（一）美國空軍（USAF）：結構延壽與「地面消化」的 PACT 計畫

​

美軍現役的高級教練機 T-38 已經服役超過 60 年。面對新機 T-7A 的嚴重落後，美軍並未強迫老舊的 T-38 盲目硬撐，而是啟動了兩大鐵血策略：

​

「結構換骨」工程（PACT 轉型計畫）： 美軍地勤不只是對 T-38 進行例行修補，而是由原廠主導，將機翼、機身重要受力結構進行整體的「金屬換骨」，並全面引進「預測性維護（Predictive Maintenance）」。利用大數據與非破壞性探傷技術，在金屬尚未產生微小裂隙前就預先汰換，而非等到事故發生才全面停飛。

​

大幅降低空中時數，挪移至地面數位訓練： 美軍發現，老舊機體的損耗與「起降次數」、「空中特技時數」成正比。因此，美軍將大量原本要在空中進行的基礎編隊、儀器飛行程序、甚至是緊急狀況處置，直接挪到 VR（虛擬實境）眼鏡與高擬真地面模擬器上。學員在地面「飛」到滾瓜爛熟、形成肌肉記憶後，上空的實際時數被壓縮了 30%，但每次上空的效率變高。這直接降低了老舊機隊的起降損耗，將風險攔截在地面。

​

（二）英國皇家空軍（RAF）：「全面委外」的 UKMFTS 軍民融合模式

​

英國在 2000 年代初期更換教練機體系時，意識到軍方自身在過渡期同時兼顧「舊機後勤」與「新機建案」會分散核心精力，容易因為資源排擠產生安全漏洞。

​

英國國防部果斷採取了「公私夥伴關係（PPP）」的 UKMFTS（英國軍事飛行訓練系統）模式。他們將初級與中級飛行訓練的飛機採購、後勤維護、甚至地面模擬器的營運，全權委託給民間國防巨頭組成的合資公司。

​

在這種模式下，軍方只專注於出「教官」與「學員」，而民間公司則負責法律與合約上的絕對責任：保證每天早上提供 100% 符合民航與軍航最高安全標準的飛機。 引進民間商業效率與嚴格的第三方安檢標準，讓英國在更新機種的 10 年間，維持了近乎零事故的極高飛安紀錄。

​

（三）以色列空軍（IAF）：「以租代買」的過渡機種策略

​

面臨強烈生存威脅的以色列，在汰換老舊的「天鷹」A-4 教練機（當時作為高階與初階銜接用）到引入義大利製 M-346 教練機之間，也曾出現 5 年的斷層。

​

以色列國防部並未採取政治正確的「強迫國造硬撐」，而是由官方出面，向民間合資公司「租用」了一批過渡期的成熟機種（如美製的商用特技螺旋槳飛機），在國內進行初階篩選與代訓。租約期滿、新機戰力形成後，這批租來的飛機直接歸還民間。這種「以租代買」的手法，靈活、快速且便宜地解決了過渡期的安全危機，且不會造成建案預算的長期排擠。

​

（四）澳洲與新加坡：「打不過就借」的海外委外代訓（NFTC）

​

新加坡國土狹小且面臨教練機汰換陣痛，而澳洲在更換初教機（從 CT-4 換到 PC-21）的過渡期，都採取了「國際合作與全球代訓」。

​

他們直接向加拿大（NFTC 計畫）或美國北約飛行學校購買「訓練套餐」。將本國的初階飛官直接送往海外基地，使用當地的教練機與現成體系進行代訓。這證明了「不把所有訓練壓力壓在國內老舊機隊上」，是國際公認分散風險的良方。

​

高雄岡山基地T-34C初級教練機的失事，兩位資深中校飛官的英勇殉職，再度撕裂了台灣社會的心，也讓國人將目光重新聚焦於空軍初級飛行訓練體系的沉痾。

台灣的自救處方：過渡期風險管理計畫

​

對照上述國際經驗，台灣在未來 5 到 8 年的過渡期，絕對不是只有「強迫 T-34C 硬撐」或「全面停飛導致訓練中斷」這兩個非黑即白的極端選項。國防部完全可以打破常規，立刻啟動以下四大「過渡期應變策略」：

​

1. 立即引進第三方與漢翔主導的「T-34C 機隊特檢與結構壽期診斷」

​

重大事故之後，空軍慣例的「天安特檢」通常只是停飛數日、進行例行的目視檢查與組件測量。但面對超過四十年的高齡機隊，這顯然不夠。國防部應立即編列特別預算，邀請 T-34C 原廠技術專家、結合漢翔航空工業的工程能量，對現存機隊進行全面性的「非破壞性探傷（NDI）」與發動機、螺旋槳、控制連桿的壽期大總檢。

​

我們必須用科學數據說話：每一架 T-34C 的機身金屬疲勞極限究竟在哪裡？供應鏈上哪些關鍵零組件已經面臨全球斷貨、需要漢翔進行「逆向工程」自製顶替？在數據未明之前，必須採取最嚴格的限制飛行包絡線（Flight Envelope）措施。

​

2. 師法美軍：利用台灣 IT 優勢，實施「地面消化、空中精簡」

​

台灣擁有舉世聞名的資通訊與 AI 產業基礎，與其乾等 8 年後的新機服役，空軍不如現在就聯手國內民間科技廠商與漢翔，升級現有的地面數位訓練環境。

​

空軍應將初級飛行訓練的課目進行革命性的重組。將「基礎編隊、夜間儀器、緊急程序處置」等原本高風險、高耗損的空中課目，70% 挪移至地面高擬真模擬器與 VR 虛擬實境系統中進行。讓學員在地面先完成肌肉記憶與程序熟練度，把有限且珍貴的實際飛行時數，保留給真正無法被模擬器取代的空中課目（如首次單飛、空間迷向體驗等）。這樣做，不僅能將 T-34C 的飛行時數延長 30% 以上，更直接降低了空中事故的發生機率。

​

3. 重新檢討高風險課目的執行教範與「安全高度設計」

​

此次悲劇發生於「模擬發動機失效」的單發動機特技訓練中。這類科目是培育頂尖飛官不可或缺的「文武火」，但也必然伴隨著極高的風險。訓練的目的從來不是為了證明飛官的勇敢，而是為了建立嚴謹的專業。

​

空軍應重新思考：此類高風險科目是否有必要全部在實機上操作？是否能調高實機演練的「臨界安全高度」，將原本可能在 2,000 呎實施的科目，拉高到 5,000 呎甚至更高，給予教官與學員更多在發動機真正萬一失效時的應變空間與跳傘高度？任何能夠降低死傷風險、卻不減損訓練品質的科學方法，都應該立刻納入教範修正。

​

4. 大膽跳脫常規：評估「民間委外初訓」與「過渡期機種租賃」

​

台灣雖然因為特殊的國際處境，無法輕易將整批軍校生送往美國北約飛行學校代訓，但在國內實施「軍民融合」的委外訓練，在技術與法律上完全可行。

​

國防部應大膽評估，將空軍官校的「飛行篩選（Flight Screening）」與「基礎初階飛行課目」，委外給台灣民間（如安捷航太等航空公司培訓體系）或由漢翔民航培訓中心協助。甚至可以引進以色列模式，由政府出面，在未來 8 年過渡期內，向國際或民間租賃一批成熟、安全係數極高且具備現代化玻璃座艙（Glass Cockpit）的雙座螺旋槳民用教練機（如 DA42 或西銳系列），作為初級飛行篩選的代步工具。

​

這樣做，可以將 T-34C 抽調出來，專注於少數必須由軍機實施的進階初訓科目，大幅分散老舊機隊的訓練壓力。

​

從「硬體採購」到「人才生成系統」的國防轉型

​

最後，我們必須直面這場悲劇帶給台灣國防最核心的本質拷問：國家必須開始用「人才生成」而非「裝備採購」的戰略視角，來看待初教機的汰換。

​

縱觀近日社會與立法院的討論，焦點依舊耽溺於「買哪一架飛機」、「預算多少億」、「國造還是外購」等硬體思維。然而，空軍真正珍貴、且無法被複製的資產，從來不是那些鋼鐵機翼，而是坐在彈射椅上的飛官。

​

一架飛機損失了，只要預算編列，隨時可以向國際購買或由工廠生產；但一名優秀飛官從招募、初訓、高訓、換裝到具備全天候作戰能力，需要至少十年的光陰與數億元的國家資源堆疊。更不用說，具有豐富經驗、能夠在險惡空中救難並傳承經驗的資深教官，更是斷了鏈就再也接不回來的無價之寶。

​

初訓體系是整個中華民國空軍戰力的「大動脈」。任何一場因為機種更迭陣痛而引發的嚴重飛安事故，都會在心理層面引發巨大的連鎖反應——它會導致優秀的年輕人對飛行望而卻步，導致家長對國軍的訓練環境失去信心，最終導致招募困難。這將在 5 年、10 年後，造成我國第一線主力戰機（如 F-16V、IDF、幻象 2000）的中堅戰力出現嚴重的人才缺口。在地緣政治風險高企的台灣，這才是真正動搖國本的國防危機。

​

因此，新式初教機計畫不該被降格為一場單純的軍火採購案，它必須被視為台灣未來二十年「下一代飛官生成系統」的重建工程。

​

這套新系統，不只要包含一架會飛的教練機，更要整合大數據飛安分析平台、虛擬實境（VR）與人工智慧輔助教學，甚至必須納入未來「無人機協同作戰（MUM-T）」的初階觀念。

​

現代戰場的演變（如烏俄戰爭與台海無人機蜂群演練）清晰地告訴我們：未來戰場需要的飛官，不再只是盲目追求身體特技、能夠拉出高 G 力的單純飛行員，而是能夠在瞬息萬變的數位化空戰中，管理資訊、整合系統、指揮無人載具的「空中任務指揮官」。

​

而這樣的人才特質與思維模式，從他在岡山基地接受初級飛行訓練、第一次握住操縱桿的那一天起，就必須深植在教材與訓練系統中。新式初教機的建案，正是台灣跨入下一代數位化空戰人才培育的關鍵契機，如果我們只把它當作一場「換飛機」的例行公事，那是對國防戰略的極度缺乏遠見。

​

人才無法等待重來，國家沒有揮霍的本錢

​

兩位殉職飛官的離去，留給家屬的是永遠無法癒合的傷痛，留給國家的是巨大的戰略損失。如果這場悲劇，最終只能換來一份國防部行文敷衍的「建案時間表」、幾句政治正確的「國機國造」口號，以及立法院聯席會議上的口水爭論，那將是對烈士英靈最大的虧欠，也是對台灣社會集體智慧的羞辱。

​

國家安全的韌性，從來不取決於我們「宣示」了多少未來的遠景，而取決於我們如何「管理」當下的風險。

​

唯有這場悲劇能促使整個國防體系跳脫單純的「硬體本位思維」，讓國防部、空軍司令部與中科院、漢翔坐下來，真正以科學、務實且冷靜的態度，面對未來 8年的過渡期風險；真正動手重構台灣的飛行養成文化、飛安預警機制與軍民融合的代訓管道，兩位飛官的犧牲，才會成為推動中華民國國防制度進步的重要契機。

​

新式初教機固然重要，但它絕不是解開當前危機的萬靈丹。真正的答案，是在那架全新的飛機飛抵岡山、正式成軍之前，我們如何用最嚴謹的後勤科學、最靈活的委外制度、以及最先進的數位地面訓練，守住每一架每天早上起飛的 T-34C，守住得來不易的訓練品質，更守住台灣最珍貴、最無價的飛行人才。

​

因為，飛機可以排隊等待交機，但國家危難時刻、捍衛領空的頂尖人才，從來沒有等待重來的本錢。

※作者為航空國防工程第一線工作者，長期投入於航空系統整合、工程管理與國防科技相關實務。