台灣空軍戰力全球前10！赴美比賽拿第1 專家：共軍不敢多飛怕引擎報廢

記者莊芷榆／綜合報導

中共最先進隱形戰機殲-20驚爆嚴重引擎壽命缺陷。 （圖／翻攝中國軍網）

中共最先進隱形戰機驚爆重大缺陷！資深媒體人矢板明夫昨（10）日邀請軍事專家諸葛風雲上節目，揭露解放軍「殲-20」深受引擎壽命短的「心臟病」所苦，去年曝光的神秘新機「殲-36」竟需掛載3具引擎才能飛行，被專家譏為技術失敗的證明。反觀台灣空軍，飛官訓練時數是共軍的倍數，戰力穩居全球前十。

中共解放軍近年頻繁以軍機擾台，試圖營造強大軍事壓力，但在專家眼中，這支看似龐大的空軍部隊其實暗藏致命隱憂。在矢板明夫主持的《Newtalk》節目中，知名軍事評論員「諸葛風雲」深入剖析兩岸空軍實力，直言：「台灣空軍單獨拿出來排，絕對是世界前十名。」

諸葛風雲指出，台灣空軍長年與美軍深度合作，例如F-16戰機飛官會前往美國路克空軍基地（Luke AFB）受訓，接受最高強度的實戰演練。在該基地舉行的年度空對空、空對地炸射比賽中，台灣的第21中隊經常擊敗美軍及其他盟國（如新加坡），拿下全基地第一名，顯示我國飛官素質極高。此外，台灣飛官的年平均飛行時數一直是解放軍的「倍數」，這是戰力的最直接保證。

反觀中共空軍，雖然號稱擁有第五代隱形戰機「殲-20」，但諸葛風雲分析，該機型面臨嚴重的引擎問題。美軍戰機引擎壽命通常可達5,000甚至1萬小時，如台灣首批F-16服役30年，引擎時數才剛過半；但中共承襲俄系技術，引擎壽命極短，往往僅500小時就需進廠翻修。這也是為何共軍雖然飛機多，但實際訓練時數卻不敢拉高的主因——「飛太兇，引擎一下就報廢了」。

節目中更提及2025年曾驚鴻一瞥的中共新款戰機「殲-36」。該機型最詭異之處在於採用了罕見的「三引擎」設計。諸葛風雲譏諷：「設計飛機，引擎要嘛一顆、要嘛兩顆，絕不會用三顆。」他解釋，多一顆引擎意味著重量增加、維修難度倍增、故障率飆升。中共之所以被迫採用三引擎，正證明了其單一引擎推力不足、技術無法突破，只能靠「堆數量」來硬湊動力，絕非先進科技的展現。

轟-20喊20年還在「隱形」 至於傳聞已久的戰略轟炸機「轟-20」，諸葛風雲笑稱，這架飛機喊了快20年，至今仍是「完全隱形」（看不到實體），目前共軍主力仍是老舊的轟-6。他總結，中共軍備多是「宣傳大於實力」，如同俄羅斯在烏克蘭戰場的表現一樣，存在巨大的「牛皮」落差。

