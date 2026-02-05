台灣立陶宛文化交流添新頁 合拍電影維爾紐斯首映

（中央社記者游堯茹維爾紐斯5日專電）台灣與立陶宛首次跨國合作拍攝的電影「中國海」（China Sea）3日在立陶宛首都維爾紐斯首映，該部影片先前已獲頒愛沙尼亞電影節影評人精選獎，後續也將規劃參與台北電影節及金馬國際影展等。

根據駐立陶宛代表處新聞稿，電影「中國海」由立陶宛導演馬圖列維丘斯（Jurgis Matulevičius）執導，主要演員包括立陶宛演員瑞普希斯（Marius Repšys）、雅努索斯凱特（Severija Janusauskaitė），以及台灣演員黃健瑋、陸弈靜與袁子芸等人。

電影描述曾為冠軍格鬥拳手的奧斯瓦德（Osvald）因街頭衝突誤傷女孩而遭禁賽，人生陷入低潮，後來他暫居於由黃健瑋飾演的台灣友人在立陶宛經營的餐廳，並在法院安排的心理治療過程中，逐漸重新面對內心創傷與人生方向。

「中國海」日前入選愛沙尼亞「塔林黑夜電影節」（Tallinn Black Nights Film Festival），並獲影評人精選獎（Critics’ Picks Award）肯定。

代表處新聞稿指出，這部影片製作獲立陶宛電影中心、立陶宛電影學院及台灣文化內容策進院等單位支持，拍攝與製作團隊橫跨台灣、立陶宛、波蘭與捷克等國。

駐立陶宛代表王雪虹出席首映活動表示，很高興見證台立雙方在影像創作上的合作成果，並指出雙方團隊合作過程專業順暢，選角也順利。

王雪虹分享觀影心得指出，片中圍繞餐廳展開的角色各自面臨人生掙扎，觀眾也許可以從中找到與自身生活相呼應之處。她認為，導演透過故事傳達「無論如何不要放棄靠近自己理想的模樣」的訊息。

代表處指出，導演於3日首映會開場時，特別邀請在場台灣觀眾留意片中於台灣取景拍攝的畫面，並表示片名「中國海」除為片中餐廳名稱外，也隱喻著人與夢想之間的距離。

王雪虹透露，「中國海」後續也規劃參與台北電影節及金馬國際影展等國際影展。（編輯：唐聲揚）1150205