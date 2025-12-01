台灣竟是詐騙集團的練兵場？志祺七七Podcast邀刑事局破解詐騙手法！

娛樂中心／綜合報導

全民「普發1萬元」現金正式開跑，不過這也讓詐騙集團趁勢而起，偽冒政府機關發送假簡訊，亂槍打鳥誘騙民眾，加上AI淪為助長犯罪工具，讓民眾防不勝防，但究竟台灣詐騙事件為何層出不窮、台灣人真的這麼好騙嗎？《志祺七七－強者我朋友》Podcast這回邀請台灣刑事局預防科莊明雄科長一起破解詐騙手法、找出突破台灣防詐困境關鍵；其中，莊明雄科長就點出，台灣地理環境密集加上頻繁使用網路，平均一人就有兩個以上網路，因此也讓詐騙集團更容易接觸到民眾。

廣告 廣告

志祺七七在Podcast中專訪刑事局預防科莊明雄科長一起破解詐騙的最新手法。（圖／志祺七七提供）

詐騙集團手法推陳出新 國人每18人有1人被騙

「台灣是所有詐騙集團的練兵場，只要台灣騙得成功，其他國家都騙得成功。」根據亞洲詐騙調查報告，台灣詐騙事件名列前茅，約72%台灣民眾一年內曾被受騙，另外，165打詐儀表板也顯示，光今年8月國人詐騙總受害金額就高達73億多，顯示詐騙無所不在；莊明雄科長在節目中表示，國人平均每18人就有1人被騙，以往詐騙集團透過電話方式主動接觸，不接電話就能避免被詐騙，但現在利用AI製作假廣告，再宣稱可提供高收益投資，等於只要等待民眾主動掉進詐騙陷阱。

不過，讓主持人志祺七七好奇是台灣最常見的詐騙手法到底有哪些？莊明雄科長也舉例，像演唱會實名制門票，仍並非萬無一失，詐騙集團透過社群平台私下交易，利用時間壓力讓買家匆忙下單，等買家付款後就消失無蹤。另外，近年來還有「假賣家騙買家」以及「假買家騙賣家」的詐騙手法，前者因個資外洩，讓詐騙集團以工作人員扣款疏失為由，謊騙民眾赴ATM操作「解除分期付款」設定，後者則是假買家謊稱金流被凍結，要求賣家做物流認證完成交易，接著又是赴ATM做金流認證。莊明雄科長強調，但ATM就只能轉帳，根本沒有所謂認證功能。

此外，愛情詐騙也層出不窮，甚至有些人被詐騙了仍執迷不悟；對此，主持人志祺七七認為，詐騙集團看準人性面向，利用某些人渴求陪伴等弱點趁虛而入，說不定詐騙名單還因此被交流，讓詐騙集團專攻這些受害者，使得詐騙事件一而再、再而三發生，這也反映了社會某些層面的問題。

不斷查緝詐騙恐治標不治本？刑事局：得從管理面著手

「每一場查緝行動對於詐騙集團都是成本。」面對層出不窮的詐騙事件，也不能坐以待斃，莊明雄科長認為，預防勝於治療，回歸最根本還是得從管理面著手；他說：「首要得想辦法避免民眾接觸到詐騙訊息，包括金融、電信到網路管理，至於刑法部分，光透過警察不斷查緝僅治標不治本，尤其對於『詐騙車手』而言，執行處罰部分一定要有配套措施，如強制輔導、公益服務或保護管束等執行。

但究竟想預防被詐騙該怎麼做？莊明雄科長在節目中也強調，民眾可利用打詐儀表板查詢最新案例，若年長者則可直接撥打24小時的165反詐騙專線尋求協助，即使發現自己遭到詐騙，165反詐專線還是有機會能協助圈存並動結金流，最重要謹記「一聽、二掛、三查證」識詐3步驟，不要跟詐騙集團周旋，不理會就是保護自身財產安全最好的方法。

更多三立新聞網報導

小禎不忍暴怒！被詐騙盜用照片代言茶 《禎甄要chat內》揭常見詐騙手法

用占星了解賺錢的星盤配置 占星專家唐綺陽：賺錢理財也要懂防詐！

MAMA／BABYMONSTER唱〈Golden〉惹議！雅賢飆高音挨轟像「尖叫雞」

消失戲劇圈10年！林志穎傳有望復出 本尊鬆口證實了

