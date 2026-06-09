台灣竟「罕見開砲金正恩」！全因北韓配合中共做1事 外交部都說了
即時中心／高睿鴻報導
同屬威權國家陣營的中國與北韓，近年在各領域密切合作，甚至呈現「抱團取暖」態勢，共同對抗世界民主陣營。為了向中共取得更多資源及援助，北韓當局「舔中」的力道似乎也逐漸增強，近年就連台灣議題的立場都高度一致，大力支持中國「一中原則」立場、完全無視我國主權；最近，北韓最高領導人金正恩會見中國國家主席習近平，再次公開力挺一中原則。對此，外交部發言人蕭光偉今（9）日表達嚴厲譴責。
北韓竟力挺中國「一中原則」！外交部：嚴厲駁斥與譴責
蕭光偉說，對於北韓扈從中國的相關不當說法、以及中國透過與他國互動的場合，刻意一再散布所謂的「一中原則」等不實謬論，顛倒是非、企圖混淆國際視聽，外交部予以嚴厲駁斥與譴責。蕭光偉強調，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是任何人都無法否認的客觀事實與台海現狀。
蕭光偉也說，任何意圖透過不實言論、或者是共同聲明，抹黑台灣主權地位的說法，都無法改變上述這些不爭的事實。他表示，外交部也要呼籲國際社會，應該正視威權獨裁國家合流、以及中國長期透過各種威脅及利誘等方式，試圖影響他國的行徑，這不僅是對台灣打壓，更是對全球民主社會、民主體制、以及國際社會規則與秩序的重大挑戰。
外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）
「線上申換護照」資格放寬了！外交部發言人蕭光偉親自說明
另一方面，蕭光偉今天也在記者會上宣布，有關線上申換護照的措施，從今（2026）年7月1日上午10點開始，會再放寬適用對象，護照效期已不足1年的民眾，也都可以使用。他說明，外交部從去年1月1日起，開始正式實施有條件的線上護照申換措施，到目前為止，已經有超過11萬人透過此方式申換護照，並且獲得國人的一致好評。
因此蕭光偉表示，為了讓更多國人民眾能利用這個措施，外交部領事事務局決定，從今年7月1日上午10點，開始再擴大適用對象；只要是現持護照過期、或是效期不足1年者，都可利用此方式進行線上申換。特別是，蕭光偉說，只要申請人符合在台灣設有戶籍的成年人，就有機會申換；若限時護照已逾期、或是效期不足1年、而且沒有遺失、護照資料頁記載的事項沒有變更，那麼今年7月起，都可透過自然人憑證，進入外交部領事事務局官網的線上申換護照系統，進行後續辦理。
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