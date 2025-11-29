台灣童書創作者周逸芬等3人 入圍瑞典林格倫文學獎

〔記者洪友芳／新竹報導〕有「兒童文學界的諾貝爾獎」之稱的瑞典「阿斯特麗德．林格倫文學獎」(ALMA)日前公布2026年提名名單，新竹的台灣童書作家周逸芬與知名的插畫家劉旭恭、林小杯三人同獲提名，其中，劉旭恭是第二次獲提名，文學獎得主將於2026年4月揭曉。

林格倫文學獎由瑞典政府設立，為全球獎金最高的兒童文學獎項，總獎金金額約高達新台幣1472 萬元，旨在紀念瑞典作家林格倫並推動兒童讀好故事的權利。2026年林格倫文學獎共有來自74個國家與地區的265位候選人獲提名，是全球兒童文學界最具影響力的國際獎項之一。備受國際肯定的台灣兒童文學研究學會(TCLRA) 是台灣提名機構。

首度被提名的周逸芬被視為開啟華文閱讀新藍海的重要推手。從瀕危信天翁到式微傳統音樂，被忽視的議題一直是周逸芬深耕的創作領域。給孩子的傳統音樂，因她10年堅持站上金曲獎舞台；《雪英奶奶的故事》——以母親生命經歷創作的繪本，碰觸童書界避而不談的1949，她從親情視角重新詮釋動盪時代，不僅榮獲德國白烏鴉獎與BIB金蘋果獎，更讓台灣故事感動世界。

在外國作品主導的年代，周逸芬創業童書出版社，堅持原創投入童書創作，米米系列繪本不僅銷量突破百萬冊、更授權14國語言，成為芬蘭、丹麥首度引進的華文繪本。

林小杯以清新、自由的線條風格開拓了嶄新的美學視野，並以獨特視角在日常平凡處捕捉生命的光與影而聞名。《喀噠喀噠喀噠》以祖母的舊縫紉機為主題，畫面鮮明活潑，展現超越框架的活力感，曾獲日本產經兒童出版文化獎翻譯作品獎；圖像小說《再見的練習》取材自林小杯的真實經驗，細膩刻畫狗與人的離別與重逢，榮獲德國白烏鴉獎肯定。她擔任插畫的《騎著恐龍去上學》創意十足、富含想像力，並以細膩筆觸呈現孩子的感受，作品已授權英、法、韓、西、斯洛伐克等國出版。

劉旭恭是近年華文繪本界備受矚目的創作者，以童心視角構築溫暖且富哲理的圖像世界。他的畫風純真鮮明童趣，並洋溢著關懷與信賴感。其作品《橘色的馬》於2015年出版，透過簡潔卻充滿張力的畫面語言，呈現「差異」與「身份認同」的主題。瑞典文版名為 Är du min bror?(意為「你是我兄弟嗎？」)，於2019年榮獲瑞典國際兒童圖書評議會彼得潘獎銀星獎，並於2017年入選瑞典兒童文學經典選輯《我們的寶藏》，為該選集中唯一收錄的台灣作品。《到烏龜國去》也曾入圍瑞典彼得潘獎。

