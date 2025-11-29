台灣童書創作者周逸芬等3人 入圍瑞典林格倫文學獎
〔記者洪友芳／新竹報導〕有「兒童文學界的諾貝爾獎」之稱的瑞典「阿斯特麗德．林格倫文學獎」(ALMA)日前公布2026年提名名單，新竹的台灣童書作家周逸芬與知名的插畫家劉旭恭、林小杯三人同獲提名，其中，劉旭恭是第二次獲提名，文學獎得主將於2026年4月揭曉。
林格倫文學獎由瑞典政府設立，為全球獎金最高的兒童文學獎項，總獎金金額約高達新台幣1472 萬元，旨在紀念瑞典作家林格倫並推動兒童讀好故事的權利。2026年林格倫文學獎共有來自74個國家與地區的265位候選人獲提名，是全球兒童文學界最具影響力的國際獎項之一。備受國際肯定的台灣兒童文學研究學會(TCLRA) 是台灣提名機構。
首度被提名的周逸芬被視為開啟華文閱讀新藍海的重要推手。從瀕危信天翁到式微傳統音樂，被忽視的議題一直是周逸芬深耕的創作領域。給孩子的傳統音樂，因她10年堅持站上金曲獎舞台；《雪英奶奶的故事》——以母親生命經歷創作的繪本，碰觸童書界避而不談的1949，她從親情視角重新詮釋動盪時代，不僅榮獲德國白烏鴉獎與BIB金蘋果獎，更讓台灣故事感動世界。
在外國作品主導的年代，周逸芬創業童書出版社，堅持原創投入童書創作，米米系列繪本不僅銷量突破百萬冊、更授權14國語言，成為芬蘭、丹麥首度引進的華文繪本。
林小杯以清新、自由的線條風格開拓了嶄新的美學視野，並以獨特視角在日常平凡處捕捉生命的光與影而聞名。《喀噠喀噠喀噠》以祖母的舊縫紉機為主題，畫面鮮明活潑，展現超越框架的活力感，曾獲日本產經兒童出版文化獎翻譯作品獎；圖像小說《再見的練習》取材自林小杯的真實經驗，細膩刻畫狗與人的離別與重逢，榮獲德國白烏鴉獎肯定。她擔任插畫的《騎著恐龍去上學》創意十足、富含想像力，並以細膩筆觸呈現孩子的感受，作品已授權英、法、韓、西、斯洛伐克等國出版。
劉旭恭是近年華文繪本界備受矚目的創作者，以童心視角構築溫暖且富哲理的圖像世界。他的畫風純真鮮明童趣，並洋溢著關懷與信賴感。其作品《橘色的馬》於2015年出版，透過簡潔卻充滿張力的畫面語言，呈現「差異」與「身份認同」的主題。瑞典文版名為 Är du min bror?(意為「你是我兄弟嗎？」)，於2019年榮獲瑞典國際兒童圖書評議會彼得潘獎銀星獎，並於2017年入選瑞典兒童文學經典選輯《我們的寶藏》，為該選集中唯一收錄的台灣作品。《到烏龜國去》也曾入圍瑞典彼得潘獎。
更多自由時報報導
驚動美方？檢調搜索羅唯仁住處扣押不動產 美國務院回應了
斷交好後悔！宏國大選將掀牌 彭博爆台灣有望罕見戰勝北京
52歲男擁2381萬爽提早退休 不到2年因「1事」慘重回職場
擁近600萬退休積蓄！6旬夫妻「砸錢環遊世界」 回國半年生活慘崩
其他人也在看
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 3 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 15 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 11 小時前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 17 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蓋了整整一年！台灣神人《Minecraft》重現「理想版台北車站」，細節曝光網全跪了
《Minecraft》（麥塊）作為全球最受歡迎的沙盒遊戲，給予了玩家無限的創造空間。多年來，我們看過無數神人打造出令人嘆為觀止的虛擬建築，而今年一位台灣玩家的作品再次刷新了大家的眼界。他耗時整整一年，憑藉著驚人的毅力與細節控，在遊戲中不只是「還原」，更是「重新設計」了大家熟悉的台北車站，甚至連周邊商圈都進行了大規模的都市更新。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
如花不再扮醜 蜜袋鼯相伴感情隨緣
如花（林雅惠）過去以扮醜出名，當年出道不久後便歷經合約糾紛，之後轉往廟會、秀場發展，如今44歲的她獨自在外租屋，一個月平均收入3萬到6萬元。她感嘆現在時機不好，每個月錢進來就幾乎一下就繳完了，「房租、電話費、生活費，基本上沒辦法存錢，所以我有剩下就存，萬一需要急用，就拿之前老本來用」。中時新聞網 ・ 8 小時前