中油的這座「加油站」很不一樣。現場沒有熟悉的刺鼻汽油味，加氫槍乍看之下更像電動車充電槍。站長陳信宏實際示範加氫，不到三分鐘加滿，可以跑600公里。

台灣第一座加氫站，僅百輛車能用？中油砸上億背後，藏著國安關鍵

台灣第一座示範加氫站在高雄正式啟用。儘管是台灣第一座，卻已經比韓國晚了15年、比日本晚了23年、更比德國晚了27年。從規劃到落成等了三年、歷經兩位中油董事長。一座加氫站建置成本要1.5億元，是一般加油站的3倍。

中油為何投入加氫站？表面上理由是配合國家能源轉型政策。氫能已被納入國發會「2050淨零排放路徑圖」12項戰略之一。而在台灣，國營事業向來得配合政策，只要政府開口，中油往往勢在必行。

但不可否認，台灣確實較其他工業國家腳步落後。主要原因是台灣地狹人稠，法規與安全審查門檻高，使得氫能基礎設施推進速度相對保守。台灣為何需要氫能，還有一個較少被公開提及、卻更關鍵的理由，指向國家安全。

氫能重要性不在減碳，在能源韌性

目前台灣98%的能源，包括石油與天然氣，都仰賴進口。中央大學氫能研究中心副主任林若蓁說，假設未來能以本地綠電進行電解製氫，就有機會在危機情境下，維持基本社會運作，包括交通與部份電力需求。

她認為，即便現階段使用的仍是由蒸汽甲烷重組而來的「藍氫」，但從中長期來看，氫能不只是燃料，也被視為一種可自主運作的儲能形式。

站在中油角度看，這座加氫站至少具有三層意義。

首先是中油的能源轉型佈局。中油副總經理羅博童說，這代表了中油正從單純的油氣供應者，擴展為涵蓋氫能在內的新型能源供應與服務商。

第二，是企業社會責任角色承擔。羅博童坦言，國內氫能市場尚未成形，缺乏成熟商業模式，民間企業自然投資意願有限，因此由國營事業率先投入建置與營運，扮演示範與先行者，是現階段較現實的做法。

第三，則是為未來新市場做準備。羅博童指出，透過實際營運加氫站，中油可累積經驗，逐步形塑商業模型，為未來氫能交通與相關產業發展預做準備。

真的有人會用加氫站？

對此，羅博童並未否認氫能在全球正遭遇現實挑戰。

他指出，這些問題並非台灣獨有，而是各國在推動氫能時共同面臨的結構性困難，這包括了最實際的，氫能成本與市場不確定性高。

第二，基礎設施尚未成熟。氫能的儲存、運輸與供應體系仍在建構階段，尚未規模化之前，成本自然難以下降。

第三，包括鋼廠與化學廠等諸多需求端仍在觀望。使用端需先確認供應穩定，才可能大規模導入，意味著市場需求仍有待時間驗證。這場賭上國家能源韌性的試煉，現在才真正進入關鍵的壓力測試期。

文：劉光瑩 圖片來源：劉光瑩攝

