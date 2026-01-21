台灣第一三共6款心血管用藥面臨短缺！其中1項列必要藥品 未通報恐開罰





【NOW健康 編輯部／整理報導】國內又傳缺藥！台灣第一三共公司6款抗凝血劑、降血壓藥可能短缺，日前發函給醫療院所、藥局，引發關切，正值寒冬，腦中風、心肌梗塞等好發時節，如未能妥善處理，恐誘發心血管疾病急重症。



第一三共有6項藥品缺貨！其中1項列必要藥品 未通報恐開罰



衛福部食藥署今天（1月21日）表示，這6項藥品中，1項被列入「必要藥品」，廠商未依規定在供應不穩6個月前通報，將進一步調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。

台灣第一三共公司係在1月15日發函給醫療院所、藥局，內容指出，因為德國製造廠於進行ERP系統更換期間，發生非預期之技術性問題，致部分生產及出貨排程需進行調整；系統問題現已排除，目前工廠正在加速出貨，惟先前受影響，訂單依序處理中，整體供應狀況預期仍需約1至3個月調整期間。受影響品項包含：



1.里先安®膜衣錠30毫克。

2.里先安®膜衣錠15毫克。

3.德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克。

4.舒脈康膜衣錠5/20毫克。

5.舒脈優膜衣錠20/5/12.5毫克。

6.舒脈優膜衣錠40/5/12.5毫克。



里先安列必要藥品通報延遲 食藥署啟動調查若違規最高罰30萬



食藥署副署長王德原表示，「里先安膜衣錠」為口服抗凝血劑，主成分Edoxaban，被列為《藥事法》的「必要藥品」，依規定，廠商必須在供應不穩前6個月通報，但食藥署於今年1月初才收到第一三共公司通報，正在調查該公司是否違反規定。



根據《藥事法》第27-2條規定，「必要藥品」若有供應不足之虞，應在6個月前通報，如屬於天災或不可抗力因素，須在事發後30天內通報。若未符合規定有相關處罰，第一步公告藥廠名單，再犯或情節重大則會處6到30萬元罰鍰。 王德原說明，這6項藥品於近日可能短缺，仍目前仍有其他成分，或具相同藥理機轉，以及其他三同藥品可作為替代使用，正在用藥中的患者無須緊張，可在醫師評估下，考慮換成其他藥品。



第一三共公司6項藥品可能斷缺，原因在於供給銜接問題，造成數量不足，因此進行控貨，食藥署已要求該公司盡速向原廠爭取，盡快將藥品進至台灣。



